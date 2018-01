Sampdoria Fiorentina/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Sampdoria Fiorentina info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Oggi pomeriggio in campo a Marassi (Serie A, 21^ giornata)

21 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Sampdoria Fiorentina (LaPresse), repertorio

Sampdoria Fiorentina sarà diretta dall’arbitro Fabrizio Pasqua; alle ore 15:00 di oggi, domenica 21 gennaio, la ventunesima giornata di Serie A 2017-2018 ci proporrà allo stadio Luigi Ferraris di Marassi la partita fra i blucerchiati di mister Marco Giampaolo e i viola allenati da Stefano Pioli. Una partita fra due squadre che occupano posizioni molto simili nella classifica della Serie A e che di conseguenza potrebbero lottare per gli stessi obiettivi: la Sampdoria infatti è sesta a quota 30 punti e ha pure una partita ancora da recuperare, dunque la qualificazione alla prossima Europa League è una possibilità concreta, anche se le concorrenti sono tante e il cammino è ancora molto lunga. Dunque per rendere davvero concreto il sogno europeo servirà continuità di rendimento da qui a maggio, in particolare in casa. La Sampdoria ha costruito la classifica soprattutto con una striscia di vittorie a Marassi, dove dovrà continuare a fare la differenza per arrivare in alto.

La Fiorentina ha avuto un avvio più complicato, anche perché in estate i toscani hanno cambiato davvero tanto nella loro rosa, ma tutto sommato adesso anche i gigliati sono nel gruppone di squadre che inseguirà un posto in Europa League: infatti finora ci sono 28 punti per la Fiorentina, che fa parte di uno strano quartetto di squadre con Milan, Torino e Udinese, che ad inizio campionato avevano obiettivi ben diversi fra loro. Adesso la trasferta a Marassi darà risposte importanti sul livello della Fiorentina, che se ne uscirà bene in termini di gioco e risultato potrà rafforzare la propria candidatura per un posto nella prossima Europa League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sampdoria Fiorentina verrà trasmessa in diretta tv dai canali della televisione satellitare e da quelli della pay tv del digitale terrestre: l’appuntamento è dunque su Sky Calcio 2, oppure su Mediaset Premium Calcio 1 e Mediaset Premium Calcio 1 HD. In entrambi i casi sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone le applicazioni Sky Go oppure Premium Play, che non comportano costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA FIORENTINA

Dando uno sguardo a quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di Sampdoria Fiorentina, sottolineiamo innanzitutto che nella Sampdoria di Marco Giampaolo che affronterà la Fiorentina potrebbero tornare titolari Strinic in difesa, Linetty a centrocampo e Zapata in attacco, anche se i dubbi non sono ancora stati risolti, in particolare in mediana dove Barreto può contendere a Linetty la maglia da titolare, così come è ancora da sciogliere il dubbio fra Strinic e Regini, mentre Zapata sembra favorito in modo più chiaro su Caprari. La certezza è che in attacco non si può fare a meno dell’inossidabile Quaglarella, la cui media-gol è la migliore dell’intera carriera. Un cambio obbligato ci sarà invece in difesa, con Bereszysnki al posto dello squalificato Sala. Quanto a squalifiche però è messa peggio la Fiorentina, perché il giudice sportivo ha fermato sia Astori sia Veretout in vista di questa giornata e Stefano Pioli dovrà rimescolare le carte: in difesa dunque sarà titolare Vitor Hugo, mentre a centrocampo per sostituire il francese - diventato in poco tempi uno dei punti fissi della Fiorentina - potrebbe profilarsi un ballottaggio fra Sanchez e Saponara. Nel tridente d’attacco invece le certezze sono Chiesa e Simeone, con Thereau favorito per prendersi l’ultima maglia da titolare disponibile.

QUOTE E PRONOSTICO

Il favore del pronostico in Sampdoria Fiorentina secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai va ai viola di Stefano Pioli, nonostante si giochi a Marassi: di conseguenza, il segno 1 che indica una vittoria casalinga della Sampdoria pagherebbe 2,80 volte la posta in palio, una quota più alta (sia pure di poco) rispetto al 2,50 del segno 2 per l’eventuale colpaccio esterno della Fiorentina. Infine, per il segno X del pareggio si potrebbe vincere 3,30 volte la posta in palio ed è l’ipotesi più stuzzicante per gli scommettitori in una partita dal pronostico apertissimo.

© Riproduzione Riservata.