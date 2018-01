Lazio Udinese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Lazio Udinese: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che vale come recupero della dodicesima giornata in Serie A

24 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Lazio Udinese, recupero Serie A (Foto LaPresse)

Lazio Udinese sarà diretta da Luca Banti: alle ore 18:30 di mercoledì 24 gennaio si recupera la partita della dodicesima giornata di Serie A 2017-2018. Sfida che si sarebbe dovuta disputare a inizio novembre, ma che a causa del maltempo era stata posticipata; difficile piazzare un recupero nel calendario per la concomitanza della Coppa Italia e perchè gli impegni della Roma impedivano di trovare una data utile in cui lo stadio Olimpico fosse libero. Alla fine si gioca quasi tre mesi dopo, e nello scenario cambia tutto: l’Udinese si presenta con un nuovo allenatore e nel frattempo ha saputo girare la sua classifica trasformandola in una corsa all’Europa League, mentre la Lazio ha continuato a correre superando un periodo di flessione, e vincendo questa sera arriverebbe a 7 punti dalla Juventus e 8 dalla vetta del campionato rappresentata dal Napoli. Forse sarebbe presto per considerarla in lotta per lo scudetto, ma le suggestioni ci sarebbero tutte.

LAZIO UDINESE, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lazio Udinese sarà trasmessa in diretta tv sulle due televisioni a pagamento: il satellite mette a disposizione i due canali Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 (qui con codice d’acquisto 411848), mentre sul digitale terrestre dovete andare su Premium Sport e Premium Sport HD. Naturalmente gli abbonati potranno avvalersi della rispettiva applicazione (dunque Sky Go e Premium Play) per assistere alla partita, senza costi aggiuntivi, anche in diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Massimo Oddo fa il suo ritorno nell’Olimpico biancoceleste: della Lazio è stato capitano ed è qui che si è affermato definitivamente come calciatore. Oggi guida un’Udinese che ha completamente trasformato, e che arriva da una striscia di sette partite senza sconfitte anche se dopo cinque vittorie in serie sono arrivati due pareggi non troppo brillanti (contro Chievo e Spal). E’ curioso notare come alla data originaria della partita l’Udinese fosse sì in una situazione brutta di classifica, ma avesse vinto le due gare precedenti (Sassuolo e Atalanta) e fosse dunque in totale ritmo; dal canto suo la Lazio aveva vinto le ultime sei e nove delle precedenti dieci, e il non giocare quel giorno (e nemmeno la settimana seguente, vista la sosta per le nazionali) ha fatto malissimo. I biancocelesti hanno fatto 5 punti nelle seguenti cinque partite, staccandosi dalle primissime posizioni; sono però tornati a viaggiare e arrivano da un periodo di quattro partite con 10 punti (compreso lo 0-0 esterno contro l’Inter) e un totale di 14 gol realizzati, 10 nelle ultime due. Insomma: ovviamente la Lazio è totalmente favorita per questo recupero.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO UDINESE

Lazio senza Ciro Immobile, uscito nel primo tempo contro il Chievo: al suo posto Simone Inzaghi manderà in campo uno tra Felipe Anderson e Nani, in ogni caso l’attaccante di riferimento sarà Luis Alberto perchè anche Caicedo, che sarebbe la prima punta di riserva, è ai box. Il resto della squadra dovrebbe cambiare poco, perchè il tecnico vuole cavalcare il grande momento: vedremo dunque Milinkovic-Savic sulla trequarti con Marusic e Lulic che dovrebbero percorrere le corsie laterali, in mezzo al campo invece spazio a Parolo e Lucas Leiva con la difesa nella quale agiranno Bastos e Radu a proteggere il leader De Vrij - in porta ci sarà Strakosha. Nell’eventualità di qualche alternativa, Basta e Jordan Lukaku si candidano ad un posto sulle fasce. L’Udinese non avrà Widmer: a destra potrebbe operare Stryger Larsen, e dunque in difesa con Danilo e Samir ci sarebbe Nuytinck. Centrocampo con i soliti Jankto e Barak, mentre Balic e Fofana sono in ballottaggio per il ruolo di playmaker; a sinistra è ballottaggio tra Giuseppe Pezzella e Alì Adnan, davanti invece Lasagna e Rodrigo De Paul partono in vantaggio.

QUOTE E PRONOSTICO

Come abbiamo già detto, la Lazio parte nettamente favorita in questa partita di recupero: lo pensa anche la società di scommesse Snai che ha assegnato alla vittoria biancoceleste (la quota è il segno 1) un valore di 1,50. Siamo già distanti per il segno 2 che identifica l’affermazione esterna dell’Udinese: in questo caso la quota è di 6,25 mentre per il pareggio, per il quale dovrete giocare come sempre il segno X, il vostro guadagno sarebbe di 4,50 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.