Milan Lazio/ Streaming video e diretta Rai.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Milan Lazio, streaming video Rai.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca a San Siro per la semifinale di andata della Coppa Italia

31 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Milan Lazio, andata semifinale Coppa Italia (Foto LaPresse)

Milan Lazio sarà diretta dall’arbitro Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata: alle ore 20:45 di mercoledì 31 gennaio lo stadio Giuseppe Meazza in San Siro apre le sue porte sulla semifinale di andata della Coppa Italia 2017-2018. Per di più, questa partita è la riproposizione sullo stesso campo della sfida che domenica sera si è giocata in campionato: scherzi del calendario, il Milan si è preso la prima di tre gare ravvicinate vincendola 2-1 e, per la prima volta in questa stagione, ottenendo un successo contro una squadra che lo precede in classifica. Questa volta però stiamo parlando di un altro contesto: una semifinale di andata, con la qualificazione che dunque verrà decisa sui 180 minuti e che potrebbe prevedere anche tempi supplementari e calci di rigore. Per questo motivo bisognerà curare tutti i dettagli: un gol in più o in meno, segnato o incassato, potrebbe fare tutta la differenza del mondo e, almeno sulla carta, per la Lazio giocare la partita di ritorno all’Olimpico potrebbe essere un leggero vantaggio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Milan Lazio sarà trasmessa in diretta tv sulla televisione di stato, e dunque sarà disponibile in chiaro per tutti: è così per qualunque partita di Coppa Italia e l’appuntamento in questo caso sarà su Rai Uno. Ovviamente in caso di necessità la partita di San Siro potrà essere seguita anche in diretta streaming video, semplicemente andando sul sito www.raiplay.it - senza costi - da un dispositivo mobile come PC, tablet o smartphone.

IL CONTESTO

Si tratta di due squadre che sono abituate ad arrivare in fondo al tabellone di Coppa Italia: il Milan ha giocato la finale nel 2016 ma quattro anni prima era stato in semifinale, in entrambi i casi perdendo contro la Juventus. La Lazio addirittura è una delle formazioni più performanti nel torneo: ci sono quattro finali nelle ultime nove stagioni, con due vittorie (2009 e 2013) e due sconfitte anche qui di fronte ai bianconeri. Per i biancocelesti superare il Milan significherebbe disputare la seconda finale consecutiva e la terza nelle ultime quattro stagioni, con la possibilità di aumentare i trofei in bacheca e andare magari a giocare l’ennesima Supercoppa. Fino a poco tempo fa avremmo parlato di una Lazio favorita per la qualità delle sue partite, la potenza di fuoco dell’attacco (il migliore della Serie A) e una classifica nettamente superiore; tuttavia il Milan è reduce da tre vittorie consecutive che l’hanno rilanciato addirittura in zona Champions League (almeno potenzialmente) e, se è vero che le prime due Gennaro Gattuso le ha vinte contro Crotone e Cagliari, è altrettanto vero che il 2-1 sulla Lazio ha confermato la crescita di un gruppo che sta imparando a conoscersi e che dopo le difficoltà iniziali (tante) potrebbe finalmente spiccare il volo. La finale di Coppa Italia in questo senso sarebbe l’ennesimo gradino superato; difficile dire allora chi parta in vantaggio, anche perchè ci sarà una partita di ritorno tutta da giocare.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO

Rispetto alla partita che si è giocata domenica sera, sia il Milan che la Lazio potrebbero cambiare qualche giocatore. Forse possiamo dire che le certezze sono cinque: da una parte Ricardo Rodriguez che non ha giocato in campionato perchè squalificato, dall’altra Milinkovic-Savic e Lulic che il turno di stop ce l’avranno per il prossimo impegno e dunque non dovrebbero essere soggetti al turnover. In più, naturalmente, i due portieri Donnarumma e Strakosha che saranno confermati; per il resto tanti punti di domanda, anche se il Milan dovrebbe proporre un assetto difensivo con la coppia Bonucci-Musacchio e Calabria sulla destra, Bonaventura ancora da mezzala con Montolivo playmaker e Kessie da interno sul centrodestra e un tridente nel quale Borini parte in vantaggio, André Silva potrebbe essere la prima punta e Suso e Calhanoglu si giocano la terza maglia. La Lazio invece dovrebbe ritrovare Immobile dal primo minuto e affiancargli uno tra Luis Alberto e Felipe Anderson; alle spalle di questi due Parolo e Lucas Leiva sono in ballottaggio, Murgia e Basta dovrebbero esserci per naturale turnover ma in difesa non dovrebbe farcela De Vrij, il cui posto verrà preso da Wallace (favorito su Luiz Felipe). Caceres si prepara all’esordio, dall’altra parte dovrebbe giocare invece Radu.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che sono state fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che il Milan parte leggermente favorito, ma che a dire il vero questa sarebbe la classica partita da tripla sulla schedina: infatti il segno 1 che identifica la vittoria dei rossoneri vale 2,40 la posta ma un successo esterno della Lazio, per il quale dovrete giocare il segno 2, è invece un’eventualità che ha un valore di 2,95. Poca distanza dunque tra la vittoria dell’una o dell’altra squadra; per quanto riguarda il pareggio, è il segno X che dovrete ovviamente giocare e in questo caso il vostro guadagno sulla partita di San Siro sarebbe di 3,30 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

