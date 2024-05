Ferrari, Serra e d’Ambrosio ufficiali. Newey quasi/ Si compone il dream team a Maranello (14 maggio 2024)

FERRARI, NEWEY VICINISSIMO ALL’ACCORDO

Dream team Ferrari. Il cavallino rampante si sta preparando per lanciare il guanto di sfida alla RedBull, con l’obiettivo di interrompere la supremazia di Verstappen. Per farlo c’è bisogno degli uomini giusti dentro e fuori la vettura. Per questo dopo l’arrivo il prossimo anno di Lewis Hamilton al fianco di Charles Leclerc, la Ferrari sta progettando anche il lavoro dietro la scrivania con l’arrivo di Loic Serra e Jerome d’Ambrosio.

Ora l’attesa è tutta per Adrian Newey da cui si aspetta il “sì” definitivo prima di aggiungere anche il suo nome nell’organigramma della Ferrari. A proposito era intervenuto Hamilton nella conferenza stampa in occasione del Gran Premio di Miami, dichiarando senza troppi giri di parole che in una lista di persone con cui vorrebbe lavorare, Newey sarebbe in cima ai desideri.

FERRARI, ALLA SCOPERTA DI LOIC SERRA E JEROME D’AMBROSIO

In attesa di Newey, andiamo a conoscere meglio Loic Serra e Jerome d’Ambrosio. Il primo, secondo quanto si legge da “Il Giornale“, andrà a ricoprire il ruolo di Head of Chassis Performance Engineering a riporto di Enrico Cardile. Serra è laureato in ingegneria meccanica e nel suo curriculum troviamo Michelin, BMW-Sauber e Mercedes mentre ora alla Ferrari coordinerà il lavoro di diversi reparti: Track Engineering, Aero Development, Aero Operations e Vehicle Performance.

D’Ambrosio invece vanta una vittorio in GP2 e tre in Formula E oltre ad aver disputato 20 GP in F1. Ha affiancato Susie Wolff alla Venturi Racing prima di diventare Team Principal per due anni al fianco di Toto Wolff. Insomma, parliamo di due profili molto esperti e preparati che con l’arrivo di Newey comporrebbero un team davvero da sogno.

