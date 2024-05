DIRETTA/ Tottenham Manchester City video streaming tv: Spurs incubo di Guardiola? (oggi 14 maggio 2024)

DIRETTA TOTTENHAM MANCHESTER CITY: I TESTA A TESTA

Cerchiamo adesso di dire qualcosa in più circa la storia che ci accompagnerà verso la diretta di Tottenham Manchester City, almeno per quanto riguarda i capitoli più recenti di questa bellissima sfida della Premier League inglese. Le dieci sfide più recenti sono state disputate tutte da domenica 2 febbraio 2020 in poi, perché ai match di campionato si aggiungono anche un paio di sfide nelle Coppe nazionali, tra cui spicca certamente la finale della Coppa di Lega 2021, giocata a Wembley domenica 25 aprile di tre anni fa e vinta per 1-0 dal Manchester City con il gol di Laporte al minuto 82 di gioco.

Tuttavia, dobbiamo anche osservare che in queste sfide recenti sia in realtà in leggero vantaggio il Tottenham, grazie a cinque vittorie a fronte di quattro sconfitte e un solo pareggio, cioè il divertente 3-3 proprio nell’andata di questo campionato. Domenica 3 dicembre scorso a Manchester Heung-min Son portò in vantaggio il Tottenham ma firmò anche una sfortunata autorete, in seguito segneranno anche Phil Foden e Jack Grealish per il City, Giovanni Lo Celso e Dejan Kulusevski invece per il Tottenham, che strappò il pareggio proprio al 90’ grazie allo svedese. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TOTTENHAM MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Passiamo ora a come seguire Tottenham Manchester City in diretta, purtroppo non ci sono molte modalità ma sappiate che si potrà seguire comodamente su Sky, previo però l’acquisto del pacchetto Sport che sblocca i canali dal 201 in poi, dove verrà trasmesso il match. Per passare invece a qualcosa di più smart, lo streaming sarà disponibile sia su Sky Go che su NowTv, quest’ultimo con le medesime modalità riportate per la piattaforma satellitare.

TOTTENHAM MANCHESTER CITY: GUARDIOLA PER IL TITOLO!

Appassionati del calcio inglese mettetevi comodi perché è tempo della diretta di Tottenham Manchester City, big match di Premier League che inizierà oggi 14 maggio 2024 alle ore 21.00 italiane, ovviamente valida per la 34esima giornata del massimo campionato inglese. Gli Spurs non stanno attraversando un periodo roseo, con quattro sconfitte consecutive che li hanno fatti scivolare al quinto posto in classifica.

Anche se, nell’ultima uscita sono riusciti a strappare una vittoria contro il Burnley in modo rocambolesco, siglando un 2-1 che potrebbe aver ridato fiducia alla squadra. Dall’altra parte del campo, i Cityzen di Guardiola godono di un momento di forma positivo, senza subire sconfitte da ben cinque giornate consecutive. Attualmente al secondo posto, a solo un punto di distanza dall’Arsenal in testa alla classifica, una vittoria potrebbe portarli in vetta se i Gunners dovessero incappare in una sconfitta.

DIRETTA TOTTENHAM MANCHESTER CITY: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamoci sulle probabili formazioni della diretta di Tottenham Manchester City: gli Spurs non potranno contare sulle fasce su Porro, il cui apporto sulle ali è stato cruciale per lo sviluppo del gioco. A centrocampo, ci si affiderà a Sarr per garantire una presenza robusta nella mediana e alleviare la pressione sulla difesa. In attacco, l’attenzione si concentra su Son Heung-Min, con l’interrogativo se giocherà come punta centrale o sulla fascia sinistra, posizione che conosce bene e dalla quale può fare molto male alla difesa avversaria.

Per quanto riguarda il Manchester City, ci si aspetta di vedere Grealish in attacco sulla sinistra, pronto a sfruttare i lanci precisi di De Bruyne che agirà come mezzala destra. In difesa, particolare attenzione sarà rivolta a Nathan Aké, particolarmente abile nei calci piazzati e elemento chiave per garantire solidità dietro. Davanti, Erling Haaland dovrà dimostrare di saper segnare gol pesanti anche in partite importanti: forse l’unico aspetto che deve ancora limare per essere ancora più determinante, posto che il valore assoluto del norvegese non è in discussione.

TOTTENHAM MANCHESTER CITY, LE QUOTE

Spostiamoci poi sulle quote della diretta di Tottenham Manchester City dove la maggior parte dei bookmaker sono convinti che la squadra di Pep avrà vita facile con una quota di 2,1 a fronte del 3,2 della vittoria casalinga. IL pareggio invece è fissato a 2,7.

