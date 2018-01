Pronostici Serie A/ Le quote e le scommesse sulle partite (20a giornata)

Pronostici Serie A, le quote e le scommesse sulle partite (20a giornata). Primo appuntamento annuale con il massimo campionato calcistico d’Italia: i nostri consigli per gli scommettitori

Massimiliano Allegri, allenatore Juventus - LaPresse

Non c’è pausa nel calcio italiano. Archiviati i quarti di finale di Coppa Italia, è già ora della Serie A. A partire da questa sera, infatti, andrà in scena la ventesima giornata della stagione, prima dell’anno 2018, nonché prima del girone di ritorno. Analizziamo quindi le varie partite in programma, soffermandoci sui consigli per i vari scommettitori.

PRONOSTICI SERIE A, QUOTE E SCOMMESSE 20A GIORNATA

Si comincia con la sfida di questa sera delle ore 18:00 di Verona, fra il Chievo e l’Udinese. Una gara che a nostro avviso è da due secco, anche perché i friulani, da quando c’è Oddo sulla panchina, hanno perso una sola volta, vincendo le altre cinque gare, battendo tra l’altro anche l’Inter a San Siro. Per questa ragione, puntiamo sul successo dei bianconeri. Bella sfida questa sera alle ore 20:45 fra Fiorentina e Inter al Franchi. Gara difficilmente pronosticabile, anche se l’X ci sembra il segno più adeguato, visto il momento difficile che sta attraversando la squadra nerazzurra, e visto che comunque la Viola è formazione pericolosa per tutti. Proseguiamo con Torino-Bologna, prima gara di domani, ore 12:30. Bella sfida, aperta ad ogni pronostico, visto che la squadra di Donadoni è osso duro per chiunque, ma Mihajlovic non può permettersi di lasciare altri punti per strada, soprattutto in casa. Per questo motivo, punteremmo sul gol, o eventualmente sull’over 2.5, piuttosto che sul risultato finale del match.

La Sampdoria volerà a Benevento alle ore 15:00 di oggi. Anche se i giallorossi hanno ottenuto la prima storica vittoria in Serie A, lo scorso turno con il Chievo, sembra difficile per gli stessi ripetersi, e di conseguenza puntiamo sul successo blucerchiato in Campania, con i liguri che vengono dalla vittoria interna con la Spal e che vogliono tornare a macinare punti dopo un periodo un po’ altalenante. Il Napoli tornerà in campo dopo la disfatta in Coppa Italia, ospitando al San Paolo l’Hellas di Verona. Gara da uno secco, senza dubbi, visto che la capolista vorrà dare una risposta ai critici e alle squadre avversarie, per dimenticare in fretta l’eliminazione dal torneo per mano dell’Atalanta.

Genoa-Sassuolo sarà la gara del Marassi di domani pomeriggio, ore 15:00. Buon momento di forma dei neroverdi, che nelle ultime uscite hanno battuto l’Inter e pareggiato all’Olimpico contro la Roma. Il Grifone però non farà sconti, e di conseguenza vi consigliamo di puntare sull’Under 2.5, piuttosto che sul risultato finale della sfida di Genova. La Spal giocherà a Ferrara contro la Lazio dalle ore 15:00 di domani. I biancoazzurri iniziarono il campionato proprio fermando i capitolini all’Olimpico, e dopo circa sei mesi le due squadre si ritrovano di fronte. Difficile che la squadra di Inzaghi possa regalare altri punti ai ferraresi, e di conseguenza vi consigliamo di puntare sul due.

Proseguiamo con Milan-Crotone, sfida di domani pomeriggio. Pronosticare le gare dei rossoneri è sempre un terno al lotto, ma il Diavolo deve vincere, anche perché un pareggio o una sconfitta in casa, con il Crotone, rischierebbe di avere conseguenza disastrose: puntate quindi sull’1, senza pensarci più di tanto, o almeno si spera. Spazio quindi ai due posticipi di domani sera, cominciando da Roma-Atalanta delle ore 18:00. Giallorossi in “crisetta” di risultati e di gioco, mentre i nerazzurri stanno vivendo una nuova grande stagione.

Azzarderemmo un X2 per la sfida dell’Olimpico, i due risultati che a tutt’oggi ci sembrano più probabili. L’ultimo appuntamento di questo primo turno annuale sarà invece Cagliari-Juventus, gara che nasconde più imprevisti di quanto si pensi. La Vecchia Signora sta attraversando un ottimo momento di forma, ma la compagine allenata da Lopez è dura a morire, e viene dal bel successo a Bergamo con l’Atalanta: e se alla fine ci scappasse il colpaccio dei rossoblu?

© Riproduzione Riservata.