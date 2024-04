Pronostici Serie A/ Le quote e le previsioni sulle partite della 31^ giornata (6-7 aprile 2024)

PRONOSTICI SERIE A: LE QUOTE SULLA 31^ GIORNATA

Con i pronostici di Serie A torniamo a parlare delle partite di questo massimo campionato di calcio, che è arrivato alla 31^ giornata: il turno è stato aperto da Salernitana Sassuolo e proseguirà sabato 6 aprile con altri tre anticipi, che ci introdurranno poi a una domenica da cinque gare per poi chiudere con il Monday Night Udinese Inter. I nerazzurri veleggiano indisturbati verso lo scudetto e già tra un paio di giornate potrebbero averlo vinto aritmeticamente, il Milan intanto ha blindato il suo secondo posto mentre la Juventus rischia seriamente di non andare in Champions League; in coda la Salernitana ha ormai un piede in Serie B ma per il resto è una corsa apertissima per la salvezza.

Ora noi dobbiamo analizzare il quadro dei pronostici di Serie A e come sempre ci faremo aiutare dalle quote che i bookmaker ufficiali hanno emesso secondo le giocate pervenute; ricordiamo ovviamente che bisogna prendere in considerazione anche i vari momenti delle squadre, il loro percorso ed eventuali impegni “extra” (la Coppa Italia e le imminenti coppe europee) che potrebbero in qualche modo spostare l’ago della bilancia. Iniziamo allora senza indugiare oltre il nostro viaggio attraverso i pronostici di Serie A per questa 31^ giornata…

PRONOSTICI SERIE A: ROMA LAZIO

È ovviamente inevitabile parlare di Roma Lazio per aprire il quadro dei pronostici di Serie A: il derby della capitale arriva in un momento interessante, perché i giallorossi con Daniele De Rossi hanno cambiato passo e possono davvero prendersi la qualificazione in Champions League, può bastare il quinto posto e questo anche grazie al percorso in Europa League, che tornerà tra poco con il derby dei quarti contro il Milan. La Lazio, dopo le improvvise dimissioni di Maurizio Sarri, è ripartita da Igor Tudor che ha subito battuto la Juventus al 93’: vittoria di straordinaria importanza per rimanere in corsa anche per la coppa più importante, vincendo il derby i biancocelesti sarebbero a -3 dalla Roma e le causerebbero un altro dispiacere dopo quello dei quarti di Coppa Italia.

Intanto l’agenzia Snai, che prendiamo in esame per i pronostici di Serie A, ci dice che la squadra favorita nel derby dello stadio Olimpico è la Roma: il segno 1 che identifica la sua vittoria vi permetterebbe di guadagnare una somma equivalente a 2,10 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola l’ipotesi dell’affermazione della Lazio porta in dote una vincita che ammonta, con questo bookmaker, a 3,80 volte la vostra giocata. Il segno X, sul quale puntare per il pareggio, ha un valore che corrisponde a 3,15 volte l’importo che avrete scelto di investire.











