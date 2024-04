Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le partite della 32^ giornata (13-14 aprile 2024)

I pronostici Serie A sono un appuntamento irrinunciabile, ancora di più con la fine del massimo campionato che si avvicina a rapidi passi e quindi la posta in palio sempre più significativa per la maggior parte delle squadre. Ogni punto potrebbe fare la differenza, anche se naturalmente giunti alla trentaduesima giornata del campionato della Serie A 2023-2024 le gerarchie sono chiare e ciò fornisce ovviamente elementi validissimi per indicare i favoriti di ogni singolo incontro. Le sorprese però sono più facili nel calcio rispetto ad altri sport, quindi le emozioni sono assicurate…

Anche per questo motivo la materia dei pronostici Serie A è sempre un argomento stuzzicante per le nostre analisi. Le motivazioni e le fatiche (specie per chi è ancora nelle Coppe) possono farsi sentire in maniera speciale quando siamo giunti ormai alla metà del mese di aprile, quindi adesso cominciamo la nostra panoramica su quote e favoriti nelle partite di Serie A sottoponendo alla nostra e vostra attenzione l’anticipo più significativo fra i tre incontri del sabato, che oggi 13 aprile 2024 è facile identificare nel derby della Mole.

PRONOSTICI SERIE A: COSA POSSIAMO PREVEDERE NEGLI ANTICIPI DEL SABATO?

PRONOSTICO TORINO JUVENTUS

Il derby Torino Juventus è quindi la partita di cartello del sabato per i pronostici Serie A, anche se in ordine cronologico sarà la seconda. C’è una storia leggendaria e una tradizione recente in verità quasi a senso unico in favore dei bianconeri, dal momento che negli ultimi 29 anni il Torino ha vinto una sola volta. Tecnicamente parlando, in questo campionato il punto di forza sia dei granata sia della Juventus (fatte le debite proporzioni) è la solidità difensiva, mentre i due attacchi non sono particolarmente brillanti e questa è una statistica che potrebbe pesare per chi vorrà scommettere su numero e distribuzione dei gol.

Il Torino vorrà riscattare la beffarda sconfitta di Empoli, ma non sarà semplice riuscirci contro una Juventus che appare in ripresa dopo un paio di mesi disastrosi: Massimiliano Allegri si è rilanciato vincendo contro la Lazio in Coppa Italia e la Fiorentina in campionato, di certo non vorrà fermarsi proprio nel derby. Oggi pomeriggio allo stadio Olimpico Grande Torino saranno quindi favoriti proprio gli ospiti bianconeri: le quote Snai circa Torino Juventus per i pronostici Serie A ci dicono che il segno 2 è quotato a 2,20, mentre poi si sale a 2,95 in caso di pareggio e quindi di segno X e fino a 3,80 volte la posta in palio sul segno 1 per il successo dei granata.











