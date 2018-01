INFORTUNIO DYBALA/ Esce in lacrime durante Cagliari-Juventus: stiramento al quadricipite femorale?

Paulo Dybala si è infortunato durante il secondo tempo di Cagliari - Juventus. L'argentino si è sentito tirare la gamba destro e ha chiesto subito il cambio.

06 gennaio 2018 Fabio Morasca

Dybala infortunato durante Cagliari - Juve (Web)

Paulo Dybala si è infortunato durante la partita Cagliari - Juventus, valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A 2017/18. L'infortunio muscolare del quale è rimasto vittima il calciatore argentino è capitato durante i primi minuti del secondo tempo del match che si sta giocando alla Sardegna Arena di Cagliari. Dybala, a seguito di uno scatto, si è sentito tirare la gamba destra e ha chiesto immediatamente la sostituzione. Al posto dell'attaccante argentino, Massimiliano Allegri ha fatto entrare in campo Douglas Costa. Per Paulo Dybala, molto probabilmente, si è trattato di uno stiramento. Il calciatore argentino, però, ha lasciato il campo quasi in lacrime e i tifosi bianconeri, in questo momento, sono in apprensione per le condizioni di salute del calciatore che, ovviamente, verranno valutate con maggiore precisione durante il momento di sosta che il nostro campionato osserverà.

Ricordiamo che Paulo Dybala, dopo un momento passeggero di crisi personale durante il quale Massimiliano Allegri ha scelto di non schierarlo, facendolo partire dalla panchina, ha ritrovato la via del gol, risolvendo la partita con l'Hellas Verona, durante la quale ha siglato una doppietta. Nelle dichiarazioni pre-partita di Cagliari - Juventus, Beppe Marotta ha dichiarato che Paulo Dybala non è mai stato messo sul mercato.

