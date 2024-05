Diretta Bologna Juventus/ streaming video tv: ci si gioca il terzo posto (Serie A, 20 maggio 2024)

DIRETTA BOLOGNA JUVENTUS, RENDIMENTI OPPOSTI

Archiviato il discorso Champions League, ci si gioca il terzo posto. La diretta Bologna Juventus, in programma lunedì 20 maggio alle ore 20:45, non è più un match utile per la corsa alla qualificazione per la Coppa delle grandi orecchie dato che il 2-1 dell’Atalanta contro la Roma ha qualificato entrambe contemporaneamente.

Ci si gioca però una grossa percentuale per aggiudicarsi il gradino più basso del podio del nostro campionato. Il Bologna è in una striscia positiva da otto gare consecutive, proseguita con il 2-0 inflitto al Napoli al Maradona. La Juventus invece aveva messo a referto un filotto da sette gare senza vincere di fila, salvo poi non sbagliare l’appuntamento in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, terminata 1-0 con gol di Vlahovic.

BOLOGNA JUVENTUS, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per chi volesse assistere alla diretta Bologna Juventus può solamente farlo tramite DAZN. Il servizio di diretta streaming è l’unico a trasmettere tutte e dieci le sfide di Serie A di ogni giornata.

Inoltre, è possibile attraversa diretta streaming guardare la partita attraverso un qualsiasi dispositivo mobile grazie all’applicazione di DAZN.

BOLOGNA JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ci siamo, il grande momento delle probabili formazioni della diretta Bologna Juventus è arrivato. I felsinei optano per il consueto 4-2-3-1 di Thiago Motta: Skorupski tra i pali e il quartetto Posch, Lucumì, Calafiori e Kristiansen in difesa. A centrocampo Freuler farà coppia con Fabbian mentre Ndoye, El Azzouzi e Saelemaekers sosteranno l’unico attaccante Odgaard.

Replica la Juventus, fresca vincente di Coppa Italia ma anche senza Allegri causa esonero. Al suo posto Montero che mette in campo il modulo 3-5-2. In porta Szczesny, pacchetto arretrato formato da Gatti, Bremer e Danilo. Agiranno da esterni Cambiaso da una parte e Iling dall’altra con McKennie, Locatelli e Rabiot a comporre la linea mediana. In attacco coppia solita Vlahovic-Chiesa.

BOLOGNA JUVENTUS, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Potrebbe interessare anche il paragrafo relativo alle quote per le scommesse della diretta Bologna Juventus. I felsinei sono favoriti a 2.60 contro i 2.90 dei bianconeri, con il pareggio a 3.10.

Per i booknakers, la sfida è più orientata verso l’Under 2.5 a 1.62 rispetto ad un Over alla stessa soglia a 2.30. Infine, il Gol è a 1.95 mentre il No Gol a 1.80.











