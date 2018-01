Napoli Verona/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Napoli Verona, che sarà diretta dall’arbitro Rosario Abisso, si gioca alle ore 15:00 di sabato 6 gennaio: nel giorno dell’Epifania inizia il girone di ritorno della Serie A 2017-2018. Siamo dunque alla ventesima giornata; per la seconda volta nelle ultime tre stagioni il Napoli ha svoltato al giro di boa con il titolo di campione d’inverno, ma esattamente come due anni fa il vero banco di prova sarà un girone di ritorno nel quale i partenopei dovranno provare a tenere lo stesso ritmo e controllare la Juventus, sapendo di avere la sfida diretta da giocare a Torino dopo aver perso al San Paolo. Quello contro il Verona è quasi un testa-coda: gli scaligeri occupano la penultima posizione in classifica, tra le due squadre ci sono 35 punti di distanza e ovviamente per la squadra di Fabio Pecchia (che a Napoli ha giocato a lungo ed è stato anche vice allenatore) si tratta di provare a conquistare la salvezza. Le ultime prestazioni sono state incoraggianti e oggi i gialloblu potranno anche provare ad approfittare del morale basso con cui la capolista arriva all’appuntamento.

Il Napoli come detto è campione d’inverno: un punto di vantaggio sulla Juventus grazie alla vittoria contro il Crotone. Marek Hamsik ha finalmente raggiunto e superato Diego Armando Maradona e il record lo ha sbloccato (tre gol nel giro di pochi giorni) ma adesso i partenopei hanno altri problemi: l’eliminazione dalla Coppa Italia ha tolto un altro obiettivo stagionale dopo gli ottavi di Champions League, e dunque il rischio è ancora quello di una grande annata senza però i trofei in bacheca. Il fatto che la squadra stia viaggiando a ritmo superiore rispetto a due anni fa (erano 41 i punti al termine dell’andata) è sorprendente per la crescita societaria e lo status raggiunto ma anche qui potrebbe non servire: la Juventus all’epoca aveva fatto 8 punti in meno di quelli odierni e dunque si tratterà di un’altra volata, ricordando anche che nel girone di andata il Napoli ha battuto solo la Roma nelle sfide dirette, pareggiando contro l’Inter e perdendo contro la stessa Juventus (entrambe le volte al San Paolo).

Il Verona sta dimostrando che dare fiducia a Fabio Pecchia potrebbe pagare dividendi: gli scaligeri hanno fatto più punti (7 contro sei) nelle ultime sei giornate di campionato che nelle prime 13. Al di là di un rendimento che sembra crescere, la squadra esprime buon calcio: il 3-0 al Milan ne è una prova al netto delle difficoltà dei rossoneri, la sconfitta interna contro la Juventus è arrivata solo in virtù di due magie individuali di Dybala, perchè il pareggio sarebbe stato ampiamente meritato. Le occasioni perse ci sono già state, ma se non altro il Verona ha avuto il merito di rimanere agganciato al treno: entra nel girone di ritorno con due sole lunghezze da recuperare alla coppia formata da Spal e Crotone, e dovrà giocare in casa contro entrambe partendo da due pareggi. Insomma: salvarsi è possibile, ma bisognerà mantenere lo stesso atteggiamento fino a maggio.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI VERONA

Il Napoli torna a schierarsi con i titolari, ma Hysaj potrebbe non farcela: al suo posto ci sarebbe allora Maggio, con Mario Rui regolarmente a sinistra dopo il turno di squalifica. Raul Albiol farà coppia con Koulibaly a protezione di Reina, mentre a centrocampo si rivedono Allan - che ha giocato uno spezzone nel secondo tempo - e Jorginho che si riprende la cabina di regia, mentre Hamsik è il solo confermato rispetto alla sconfitta contro l’Atalanta. Tridente nel quale Callejon va a ricoprire l’abituale ruolo di esterno destro con Lorenzo Insigne e Mertens che sono nuovamente nell’undici titolare; Zielinski, che partirà dalla panchina, potrebbe a questo punto tornare utile anche per sostituire uno dei due laterali del tridente, lasciando a Rog il compito di essere l’alternativa in mediana come del resto è già successo in Coppa Italia.

Il Verona conferma il 4-4-2 che sta dando buoni frutti: prevista un’altra panchina per Pazzini, con Kean favorito e Bessa che gli giocherà in appoggio come una sorta di seconda punta vecchio stampo. Bruno Zuculini comanda le operazioni a centrocampo con l’aiuto di Buchel, mentre sulle corsie spingono Romulo e Verde, entrambi molto duttili e dunque in grado di ricoprire più ruoli quando richiesto. Invariato anche l’assetto difensivo: Caceres, sul quale ci sono insistenti voci di mercato, giocherà come terzino sinistro e darà proiezione offensiva, dall’altra parte sicuramente più bloccato Alex Ferrari che darà una mano ad Antonio Caracciolo ed Heurtaux (in porta va Nicolas). Di fatto in proiezione offensiva il Verona si sistemerà con una sorta di 3-4-3 con Verde che avanza nel reparto offensivo e Caceres molto alto.

QUOTE E PRONOSTICO

Il Napoli è nettamente favorito: secondo l’agenzia di scommesse Snai la vittoria dei partenopei rappresenta la quota più bassa e dunque meno vantaggiosa nelle partite della giornata di Serie A. Il segno 1 vale 1,11: decisamente poco e dunque indice di tre punti che vengono considerati scontati a favore dei partenopei. Una partita talmente a senso unico - almeno sulla carta, ovviamente - che il segno X per il pareggio ha un valore di addirittura 9,25: solitamente siamo abituati a vederlo oscillare tra il 3,00 e il 4,00. Il vero colpo sarebbe puntare sulla vittoria esterna del Verona e azzeccare la scommessa: il segno 2 per l’affermazione scaligera al San Paolo vi permetterebbe di guadagnare addirittura 22,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

