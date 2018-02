ATALANTA, PAPU GOMEZ/ C’è poco da ballare: fallito il salto di qualità come con la maglia dell'Argentina

Atalanta, Papu Gomez, c’è poco da ballare: il nerazzurro sbaglia tutto contro il Borussia. Delude il bomber argentino della squadra bergamasca, nella sfida di Europa League

23 febbraio 2018 - agg. 23 febbraio 2018, 13.23 Davide Giancristofaro Alberti

Papu Gomez, attaccante Atalanta - LaPresse

Alejandro "El Papu" Gomez non ha brillato come altre volte ieri sera nella sfida Atalanta-Borussia Dortmund che valeva come ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. In carriera l'attaccante ha vissuto sempre una condizione di calciatore in grado di fare il salto di qualità, senza averne la possibilità. Nei sei mesi di questa stagione Gomez ha avuto la possibilità di giocare però due partite decisive, fallendole entrambe. Ricordiamo tutti infatti la partita decisiva con la maglia dell'Argentina di Sampaoli che il ragazzo ha nettamente fallito e il doppio incontro contro il Borussia Dortmund l'ha visto assente ingiustificato. Partite di grande calibro che ha portato il calciatore a dover soffrire di pressione, senza riuscire a incantare come più volte ha fatto in Serie A. Un Papu che però si è mostrato distrutto ai microfoni di Sky Sport facendo capire quanto ci teneva a fare bella figura. (agg. di Matteo Fantozzi)

C'È POCO DA BALLARE

“Baila come el Papu”, recita il ritornello di una nota canzone, divenuto un vero e proprio tormentone la scorsa estate. Peccato però che ieri sera, l’attaccante dell’Atalanta abbia ballato davvero poco. In occasione della sfida contro il Borussia Dortmund al Mapei Stadium, il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, l’albiceleste si è reso stranamente protagonista in negativo, sbagliando diverse volte sottoporta. L’errore più grosso è arrivato a dieci minuti circa dalla fine del match, a cui è susseguito l’uno a uno dei tedeschi e la conseguente condanna per la Dea. Il Papu è rimasto in ginocchio, sul prato bagnato di Reggio Emilia, con la faccia di chi ha appena vissuto una cocente delusione. Del resto l’eliminazione dalla Coppa vale doppio per Gomez, lui che a trent’anni sperava di sfruttare proprio la vetrina europea per ottenere la convocazione del ct Sampaoli in vista dei prossimi mondiali di calcio.

ANCHE ILICIC DELUDE

Un vero peccato, perché l’antipasto era di quelli giusti: euro-gol contro l’Everton, e rete anche ai danni del Lione, per un girone di Europa League davvero da leader. Peccato che sia mancato nelle due sfide contro il Borussia, anche se la Coppa in generale di Gomez resta di livello assoluto. Il Papu ha sbagliato tanto ieri sera, così come un altro dei protagonisti in negativo che non ti aspetti, Josip Ilicic. Il miglior trequartista della Serie A, voti Gazzetta alla mano, ha costruito diverse azioni da gol, ma nelle tre occasioni che gli sono capitate sui piedi per gonfiare la rete, non è mai riuscito ad urlare di gioia. Probabilmente non era la serata giusta per l’Atalanta, che ora avrà la testa solo al campionato (con il ritorno delle semifinali di Coppa Italia), con l’obiettivo di ripetere la straordinaria annata precedente. La Dea è attualmente all’ottavo posto, a 38 punti, a tre lunghezze di distanza di Milan e Samp: l’obiettivo è alla portata degli uomini di Gasperini.

