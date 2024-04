Video/ Marsiglia Benfica (5-2 dcr) gol e highlights: sarà Gasset contro Gasp! (Europa League, 18 aprile 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MARSIGLIA BENFICA: LA SINTESI

Allo Stade Velodrome l’Olympique Marsiglia sconfigge il Benfica ai rigori e si impone per 5 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo la compagine guidata da mister Gasset tenta immediatamente di prendere in mano il controllo delle operazioni così da concedere poco o nulla agli avversari di mister Schmidt andando in particolare alla conclusione subito in avvio all’8′ con Ndiaye, forzando Trubin alla parata in tuffo, e poi anche con il suo compagno Aubameyang, ex Arsenal che calcia invece alto rispetto allo specchio della porta avversaria da buona posizione al 24′.

Nel secondo tempo i biancazzurri manifestano tutto il loro disappunto al 48′ per un presunto fallo di mano non ravvisato dal direttore di gara Zwayer all’interno dell’area di rigore lusitana e le Aquile falliscono un’occasione interessante al 59′ con l’ex juventino Angel Di Maria che si vede ribattere una conclusione dall’attenta difesa dell’OM. Nell’ultima parte dell’incontro i transalpini passano in vantaggio al 79′ con la rete trovata da Moumbagna in collaborazione con Aubameyang, grande protagonista della serata, e l’assalto del Benfica risultat inutile per evitare di disputare i tempi supplementari. All’extra time l’ex romanista Pau Lopez evita il peggio deviando in maniera decisiva al 98′ lo spunto di Di Maria che sbaglia il primo penalty della lotteria dei rigori calciando la sfera contro il palo. Sempre Pau Lopez para dunque il calcio di rigore di Antonio Silva ed il suo collega Luis Henrique fa esplodere di gioia i tifosi di casa trasformando la successiva opportunità dal dischetto.

Per quanto concerne l’aspetto disciplinare, l’arbitro tedesco Felix Zwayer ha estratto il giallo per sette volte mostrando il cartellino a Mbemba, Harit e Gigot da un lato, Antonio Silva, Di Maria, Kokcu e Fiorentino dall’altro. La vittoria casalinga permette al Marsiglia di qualificarsi alla semifinale di Europa League 2023/2024, nella quale sarà impegnata contro l’Atalanta di Gasperini che ha battuto il Liverpool pure a Bergamo, mentre il Benfica, che era retrocesso dalla Champions League avendo disputato il girone concluso alle spalle di Real Sociedad ed Inter, deve dire addio alla competizione.

