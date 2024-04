Video/ West Ham Bayer Leverkusen (1-1) gol e highlights: Alonso in semifinale (Europa League, 18 aprile 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI WEST HAM BAYER LEVERKUSEN: LA SINTESI

Al London Stadium le squadre di West Ham e Bayer Leverkusen pareggiano per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti sembrano cominciare bene la sfida solo per qualche istante dato che i padroni di casa prendono presto il controllo delle operazioni passando in vantaggio al 13′ per merito della rete siglata da Michael Antonio, sfruttando il passaggio vincente di Jarrod Bowen. Il tecnico dei tedeschi Xabi Alonso sostituisce un deludente, e già amonito Kossounou con Tapsoba già intorno al 29′ e gli Hammers di David Moyes si vedono invece costretti a rimpiazzare in maniera prematura Aguerd con l’italiano Angelo Ogbonna verso il 45’+2′ a causa di un infortunio patito a ridosso del recupero.

Nel secondo tempo i londinesi ricominciano con il piglio giusto per provare ad allungare la partita all’extra time sebbene non vadano oltre un’opportunità sciupata in malo modo dal solito Bowen all’ora di gioco calciando ampiamente fuori dallo specchio della porta difesa da Kovar. Nel finale le Aspirine trovano maggior spazio per poter manovrare ed appena ne hanno l’occasione ne approfittano per segnare il gol del pari definitivo con Frimpong, agevolato da una deviazione decisiva di Cresswell a beffare Fabianski, all’89’.

Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, l’arbitro spagnolo Jose Maria Sanchez ha estratto dal taschino il cartellino giallo per dieci volte al fine di ammonire Antonio, Bowen, Coufal, Zouma e Soucek da un lato, Kossounou, Tah, Palacios, Kovar ed Adli dall’altro. Il Bayer Leverkusen accede dunque alla semifinale di Europa League 2023/2024 nonostante il pareggio maturato in quel di Londra grazie alla vittoria ottenuta per 2 a 0 in casa all’andata mentre il West Ham viene invece eliminato dalla competizione.

