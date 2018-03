Paralimpiadi invernali 2018/ Pyeongchang: Giacomo Bertagnolli bronzo in discesa! Risultati 1^ giornata (oggi)

10 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Paralimpiadi invernali Pyeongchang 2018 (LaPresse)

Le Paralimpiadi invernali 2018 a Pyeongchang iniziano subito con un podio per l’Italia: terzo posto e medaglia di bronzo per Giacomo Bertagnolli nella discesa libera maschile per ipovedenti, insieme alla guida Fabrizio Casal. Una grande soddisfazione che già al primo giorno di gare ci consente di fare meglio rispetto a Sochi 2014, edizione che si chiuse senza medaglie per l’Italia. Classe 1999, Giacomo Bertagnolli abita in Val di Fiemme e la disabilità visiva non gli ha impedito di coltivare la passione per lo sport, in particolare per lo sci che dal 2012 pratica a livello agonistico. Nella discesa paralimpica Bertagnolli ha dunque ottenuto il terzo posto a 2”53 dal vincitore, il canadese Mac Marcoux, che ha fatto nettamente meglio di tutti gli avversari con il tempo di 1’23”93. Secondo posto per lo slovacco Jakub Krako, staccato di 1”42 dal vincitore.

PARALIMPIADI INVERNALI 2018: BERTAGNOLLI BRONZO, HOCKEY OK

Le buone notizie per l’Italia non sono arrivate comunque solamente dalla medaglia di bronzo di Giacomo Bertagnolli: infatti nella notte italiana è cominciato anche il torneo di hockey ghiaccio e gli azzurri hanno vinto per 3-2 nella prima partita, giocata contro la Norvegia. Un successo che l’Italia ha conquistato agli shoot-out, dopo che i tempi regolamentari erano finiti sul 2-2. Primi due punti in classifica dunque per la Nazionale italiana che comprende anche Florian Planker, che ieri è stato il portabandiera dell’Italia nel corso della cerimonia inaugurale di queste Paralimpiadi invernali 2018. In totale sono già state disputate ben dodici finali (oggi non ce ne saranno altre) tra lo sci alpino e il biathlon - sei a testa - e al comando del medagliere troviamo gli Stati Uniti, che hanno vinto tre ori, un argento e un bronzo; quindici le nazioni già andate a medaglia e tra loro anche l’Italia, che può dunque tornare a sorridere dopo la delusione di quattro anni fa.

