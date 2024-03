Diretta super-G femminile Saalbach/ Streaming video Rai: coppetta da assegnare! (CdM sci, 22 marzo 2024)

DIRETTA SUPER-G FEMMINILE SAALBACH: BRIGNONE CI CREDE!

Siamo pronti a vivere la diretta del super-G femminile di Saalbach, prova valida per le finali di Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino: si parte alle ore 10:00 di venerdì 22 marzo e, dal punto di vista della classifica, sarà una gara ancora molto intensa e con tanto da raccontare. Lara Gut-Behrami ha vinto la Coppa del Mondo domenica, grazie al piazzamento nel gigante; era una formalità e l’ha timbrata, adesso però la svizzera potrebbe mettere le mani sulla seconda coppetta sperando poi di arrivare a tre domani con la discesa, qui però la concorrenza è folta.

Oggi nella diretta del super-G femminile di Saalbach avremo Cornelia Huetter e la nostra Federica Brignone che hanno ancora qualche possibilità di centrare la coppetta di specialità; sarà difficile perché il vantaggio della Gut-Behrami è importante ma comunque i conti sono aperti e le sorprese possono sempre accadere, naturalmente nel rispetto di tutte le concorrenti la speranza è che la Brignone possa eventualmente approfittarne ma lo scopriremo nella diretta del super-G femminile di Saalbach, aspettando il quale possiamo ancora fare qualche rapida considerazione sulla giornata.

SUPER-G FEMMINILE SAALBACH STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA GARA

Naturalmente la diretta tv del super-G femminile di Saalbach sarà affidata alla televisione di stato, come sempre accaduto per le gare di Coppa del Mondo di sci alpino: questa volta l’appuntamento sarà su Rai Due HD, canale che ovviamente trovate sul vostro telecomando ed è in chiaro per tutti, permettendovi di seguire l’evento anche in diretta streaming video visitando il sito di Rai Play o attivando la relativa app sui vostri dispositivi. Naturalmente il super-G di Saalbach sarà garantito anche da Eurosport, riservato agli abbonati alla televisione satellitare (numero 210 del decoder); per la mobilità dovrete sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, SUPER-G FEMMINILE SAALBACH

DIRETTA SUPER-G FEMMINILE SAALBACH: RISULTATI E CONTESTO

Analizziamo quindi lo scenario che ci si presenta davanti in questa diretta del super-G femminile di Saalbach. Situazione come detto intrigante, anche se Lara Gut-Behrami è vicina a quella che sarebbe la quinta coppetta di questa specialità in carriera, la seconda consecutiva. La svizzera ha 69 punti di vantaggio su Cornelia Huetter e 74 su Federica Brignone: un bottino assolutamente confortante, per esempio con la vittoria dell’austriaca alla Gut-Behrami basterebbe l’ottavo posto mentre con un successo della Brignone sarebbe sufficiente la nona piazza.

Girando il concetto, qualora la prima in classifica dovesse fare zero punti nel super-G femminile di Saalbach sia la Brignone che la Huetter, per vincere la coppetta, dovrebbero arrivare almeno seconde ma naturalmente festeggerebbe quella che arriverebbe davanti all’altra. Chiaramente il fatto che ci sia questo trofeo da assegnare contribuisce a rendere particolarmente interessante la diretta del super-G femminile di Saalbach e con un’italiana coinvolta è per noi ancora più bello attendere questa gara delle finali di Coppa del Mondo, tra poco sarà davvero tempo di lasciar parlare la pista…











