DIRETTA SUPER-G SAALBACH/ Video streaming Rai: la lotta Odermatt-Kriechmayr! (CdM sci, 22 marzo 2024)

DIRETTA SUPER-G SAALBACH: LA CLASSIFICA

La diretta del super-G di Saalbach sta per farci compagnia, dunque possiamo approfondire il discorso legato alla classifica di specialità visto che, appunto, la coppetta va ancora assegnata. Abbiamo già visto che al comando c’è Marco Odermatt, che dunque potrebbe portare a casa il terzo alloro dopo quello generale e quello di gigante: i punti dello svizzero sono 450 e il vantaggio su Vincent Kriechmayr è di 81 lunghezze, dunque come detto l’austriaco deve comunque vincere la gara e sperare che Odermatt non faccia meglio del quattordicesimo posto, scenario sempre possibile in gara singola ma comunque complesso perché si devono verificare due fattori già difficili in senso assoluto.

In terza posizione troviamo Raphael Haaser, altro austriaco che ha 251 punti; poi sicuramente è importante e soddisfacente per l’Italia vedere che la quinta piazza nella classifica di super-G è occupata da Guglielmo Bosca, che è parecchio cresciuto nel corso della stagione e rappresenta una bella speranza per il futuro. Chiude la Top 5 con 174 punti Cyprien Sarrazin: il francese, clamorosamente esploso quest’anno, è l’ennesima vittima degli infortuni subiti in questa Coppa del Mondo ma se non altro ha fatto sapere che a Saalbach ci sarà, presumibilmente concentrando tutte le sue attenzioni su domenica nel tentativo di vincere quella che sarebbe una meravigliosa coppetta di discesa. (agg. di Claudio Franceschini)

SUPER-G SAALBACH STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA GARA

Naturalmente la diretta tv del super-G di Saalbach sarà affidata alla televisione di stato, come sempre accaduto per le gare di Coppa del Mondo di sci alpino: questa volta l’appuntamento sarà su Rai Due HD, canale che ovviamente trovate sul vostro telecomando ed è in chiaro per tutti, permettendovi di seguire l’evento anche in diretta streaming video visitando il sito di Rai Play o attivando la relativa app sui vostri dispositivi. Naturalmente il super-G di Saalbach sarà garantito anche da Eurosport, riservato agli abbonati alla televisione satellitare (numero 210 del decoder); per la mobilità dovrete sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, SUPER-G SAALBACH

ODERMATT PER PRENDERE LA COPPETTA!

La diretta del super-G di Saalbach ci farà compagnia a partire dalle ore 11:30 di venerdì 22 marzo: la gara è ovviamente valida per le finali di Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, e sarà quindi l’ultima prova di questa specialità che deve ancora assegnare la sua coppetta. Sembrerebbe una formalità: Marco Odermatt, vincitore della Coppa del Mondo generale con largo anticipo, comanda la classifica con 81 punti di vantaggio su Vincent Kriechmayr e dunque gli basterebbe timbrarne 19 per ottenere anche questo trionfo.

Tuttavia, attenzione: nel gigante di Saalbach Odermatt è caduto dopo aver vinto tutte le prove stagionali, dunque non si può mai davvero dire anche, se naturalmente, anche con il leader svizzero a zero punti Kriechmayr dovrebbe arrivare davanti a tutti per portare a casa la coppetta, di conseguenza impresa difficilissima per l’austriaco ma vedremo se nella diretta del super-G di Saalbach arriverà qualche ulteriore sorpresa ad animare le finali di Coppa del Mondo di sci alpino, per il momento noi proviamo a dare qualche informazione in più su questa gara.

DIRETTA SUPER-G SAALBACH: RISULTATI E CONTESTO

Siamo allora arrivati anche alla diretta del super-G di Saalbach, con le finali di Coppa del Mondo scopriremo se Odermatt riuscirà a portare a casa un’altra coppa dopo quella generale e quella di gigante, ricordando peraltro che domenica il fenomenale svizzero potrà chiudere i conti in discesa con Cyprien Sarrazin, che ha sciolto i nodi sulla sua presenza a Saalbach ma non sarà al top della condizione. Per il momento è super-G, dove Odermatt ha dimostrato di essere cresciuto; Kriechmayr tuttavia ha vinto l’ultima prova e ci crede ancora, come è giusto che sia.

Di sicuro è stata una Coppa del Mondo in cui Odermatt ha lasciato soltanto le briciole alla concorrenza: non ha costruito il suo straordinario margine solo in gigante, dove ha dominato mancando però la stagione perfetta proprio all’ultimo, ma anche in supergigante e discesa dove appunto è arrivato alle finali con il primo posto in classifica. Nell’ultimo super-G di stagione adesso i suoi avversari potranno comunque provare a batterlo, lanciando idealmente il guanto di sfida per il prossimo anno: staremo a vedere…











