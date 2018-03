Genoa Milan/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Genoa Milan streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del bel posticipo della 28^ giornata di Serie A a Marassi

11 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Genoa Milan - LaPresse

Genoa Milan, diretta dall’arbitro Fabbri, si giocherà allo stadio Luigi Ferraris di Marassi per la ventottesima giornata di Serie A oggi alle ore 18.00. Un posticipo dettato dagli impegni europei del Milan, che però oggi deve affrontare l’ostica trasferta sul difficile campo di un Genoa in ripresa molto netta da quando in panchina è arrivato Davide Ballardini: la salvezza è ormai vicinissima, anche se sarà bene non abbassare la tensione. Finora per i rossoblù sono arrivate soddisfazioni soprattutto in trasferta, di conseguenza fare bene anche davanti al sempre caldo pubblico amico può essere adesso una motivazione in più, per regalare a Marassi una prestazione da ricordare contro una big come il Milan.

GENOA MILAN, DIRETTA LIVE

I rossoneri dal canto loro sono reduci dalla sconfitta contro l’Arsenal che ha messo fine a un lungo periodo positivo e che mette seriamente a rischio il proseguimento dell’avventura in Europa League per gli uomini di Gennaro Gattuso. Il Milan però è chiamato a reagire subito, perché in campionato c’è bisogno di risalire ancora posizioni dal momento che in questo momento i rossoneri sono ancora settimi (per scontro diretto sfavorevole con la Sampdoria), posizione che certo non può soddisfare chi era partito con ben altre ambizioni e che comunque potrebbe ancora sperare nel quarto posto, a patto naturalmente che almeno in campionato prosegua il momento positivo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Genoa Milan sarà trasmessa in diretta tv sia sulla televisione satellitare sia sul digitale terrestre: nel primo caso dovrete sintonizzarvi sui canali Sky Sport 1, Sky Supercalcio oppure Sky Calcio 1, nel secondo potrete invece affidarvi a Mediaset Premium Sport oppure Mediaset Premium Sport HD. Quanto alla diretta streaming video, ci saranno a disposizione le due possibilità garantite ai rispettivi abbonati dalle applicazioni Sky Go oppure Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA MILAN

Ecco ora qualche notizia sulle probabili formazioni di Genoa Milan. Indisponibili Izzo e Veloso, Davide Ballardini punterà sul modulo 3-5-2 con Perin in porta protetto dalla retroguardia a tre con Biraschi, Spolli e Zukanovic. Perno della folta mediana sarà l’ex Bertolacci, affiancato dalle mezzali Rigoni e Hiljemark, mentre gli esterni saranno Rosi oppure Lazovic a destra, Laxalt a sinistra. Infine il tandem d’attacco, che sarà formato da Galabinov e Pandev. Il Milan deve invece fare i conti con le assenze di Conti, Abate e Antonelli; in difesa ci sarà la coppia centrale Bonucci-Romagnoli davanti a Donnarumma, con Calabria terzino destro e Rpdriguez a sinistra. A centrocampo il regista Biglia dovrebbe essere affiancato da Bonaventura e Kessie, anche se non vanno trascurate le possibilità di Montolivo. Infine l’attacco, dove Kalinic e Cutrone si giocano il posto di punta centrale fra gli esterni Suso e Calhanoglu.

QUOTE E PRONOSTICO

In Genoa Milan le quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Snai indicano grande incertezza, anche se il pronostico potrebbe pendere leggermente dalla parte dei rossoneri. Infatti il segno 1 per la vittoria del Genoa a Marassi pagherebbe 3,10 volte la posta in palio; il pareggio (naturalmente segno X) è quotato quasi nello stesso modo, cioè a 3,05. Si scende anche se non di tantissimo, infine, in caso di colpaccio del Milan: la quota per il segno 2 è infatti di 2,45.

© Riproduzione Riservata.