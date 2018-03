Discesa femminile Are/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Finale Coppa del mondo sci)

Diretta discesa femminile Are: info streaming video e tv. Ultima prova della disciplina per la Coppa del mondo: Sofia Goggia oggi vincerà la coppetta di specialità?.

14 marzo 2018 Michela Colombo

Sofia Goggia (LaPresse)

Non saranno solo gli uomini ad essere protagonisti ad Are: la neve svedese infatti oggi ospiterà anche la prova finale della discesa libera femminile, ultimo banco di prova per la Coppa del mondo di sci 2018. Ecco quindi uno degli appuntamenti più attesi calendario specie per tutti gli appassionati italiani del circo bianco: oggi infatti Sofia Goggia potrebbe conquistare la coppetta della specialità, consacrandosi così in una stagione eccezionale, premiata anche dall’oro olimpico. Ovviamente la concorrenza non mancherà: oltre alla finanziera di Bergamo infatti daranno il tutto per tutto anche la statunitense Lindsey Vonn e la sempiterna Tina Weirather, ma la palma delle sciatrico da tenere occhio è ancora ben più lunga.

INFO STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA PROVA

La partenza della prima atleta nella discesa femminile sulla neve di Are è in programma alle ore 12.00. Diciamo che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà anche oggi in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Svezia (www.fis-ski.com).

LE PROTAGONISTE PIU’ ATTESE

Parlando di protagoniste più attese alla viglia della prova di discesa libera ad Are ovviamente il primo nome è quello della nostra Sofia Goggia. Per la finanziera di Bergamo oggi infatti potrebbe essere la grande giornata della vittoria della coppetta di specialità: un traguardo davvero di gran peso, che arriva poche settimane dopo aver vinto l'oro olimpico sempre nella discesa a Pyeongchang. Ovviamente però l’azzurra non sarà la sola a promettere meraviglie oggi sulla pista di Are: prima avversaria la statunitense Lindsey Vonn, per la quale ancora non tutto è perduto nella graduatoria di specialità. Attenzione pure a Tina Weirather e Cornelia Hutter, entrambe a podio nelle ultime prove a Garmisch di inizio febbraio per la discesa della Coppa del mondo.

