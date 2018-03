Pordenone Fermana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pordenone-Fermana: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma domenica 18 marzo 2018.

18 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Pordenone-Fermana, LaPresse

Pordenone-Fermana, diretta dal signor Capone di Palermo, domenica 18 marzo alle ore 16.30, sarà uno dei match del programma della trentesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone B. Piove sul bagnato per il Pordenone che in questo campionato non riesce proprio a trovare il passo giusto per provare a proiettarsi nelle posizioni di alta classifica e provare almeno a blindare la qualificazione ai play off. I Ramarri sono reduci dall'ennesima, rocambolesca sconfitta sul campo del Mestre che ha complicato non poco la loro posizione di classifica, riportandoli sulla zona di confine del decimo posto che non garantisce la partecipazione agli spareggi promozione di fine stagione. In autunno l'avventura in Coppa Italia aveva esaltato la tifoseria neroverde, che aveva visto i propri beniamini eliminare a domicilio una formazione di Serie A come il Cagliari ed arrivare poi a perdere soltanto ai calci di rigore gli ottavi di finale a San Siro contro l'Inter.

In campionato però il rendimento dei Ramarri è ben lontano da quello che l'anno scorso ha garantito la partecipazione alla semifinale play off, peraltro la seconda consecutiva dopo quella disputata nella stagione precedente contro il Pisa. Dall'altra parte la Fermana con l'ultima grande rimonta in casa contro la Reggiana, rimontando due reti in un match in cui gli emiliani a inizio secondo tempo erano parsi in procinto di prendere definitivamente il largo, si è portata in una posizione di classifica più tranquilla, con cinque lunghezze di vantaggio sulla zona play out. I marchigiani sono peraltro a due soli punti di distanza dal Pordenone, e in caso di vittoria in trasferta piazzerebbero il sorpasso sulla formazione friulana, proponendosi a loro volta in zona play off.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma la diretta streaming video via internet si potrà seguire con un abbonamento al sito elevensports.it, oppure acquistando la visione del match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE FERMANA

Le probabili formazioni del match: il Pordenone scenderà in campo con Perilli in porta, Formiconi impiegato in posizione di terzino destro e Bertoli in posizione di terzino sinistro, con Stefani e Parodi al centro della retroguardia a quattro. Burrai, Zammarini e Misuraca saranno i titolari nel terzetto di centrocampo, mentre Bombagi si muoverà come trequartista alle spalle di Nocciolini e Ciurria. Risponderà la Fermana con Valentini estremo difensore alle spalle di una retroguardia a quattro schierata rispettivamente dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Camilloni, Ferrante, Comotto e Sperotto. Sarà a quattro anche la linea di centrocampo, con Petrucci esterno laterale di destra e Maurizi esterno laterale di sinistra, mentre Doninelli e Urbinati si muoveranno per vie centrali sulla mediana. Il brasiliano Da Silva Matos sarà il trequartista alle spalle dell'unica punta di ruolo della formazione marchigiana, Sansovini.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I moduli tattici a confronto saranno il 4-3-1-2 per i padroni di casa del Pordenone ed il 4-4-1-1 schierato dalla Fermana. L'unico precedente recente tra le due formazioni è quello relativo al match d'andata di questo campionato, zero a zero in casa dei marchigiani il 29 ottobre 2017.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le scommesse sul match, i bookmaker quotano la vittoria interna 2.10 con Bwin, mentre Bet365 propone a 3.10 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a 3.60 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati nel corso della partita, Unibet quota 2.10 l'over 2.5 e 1.65 l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.