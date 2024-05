DIRETTA/ Roma Lazio Primavera video streaming tv: come sono andati gli ultimi derby? (4 maggio 2024)

DIRETTA ROMA LAZIO PRIMAVERA: UN TUFFO NELLA STORIA

Ci sono partite speciali, anche a livello giovanile, ovviamente la diretta di Roma Lazio Primavera fa parte di questa categoria perché il derby della Capitale è affascinante a ogni livello. La storia recente della stracittadina ci parla di una certa superiorità da parte dei giovani giallorossi sui cugini biancocelesti, perché le ultime dieci partite hanno visto cinque vittorie della Roma, tre pareggi e due soli successi per la Lazio.

Tuttavia, è anche vero che l’ultimo derby vinto dai giallorossi risale a sabato 24 ottobre 2020, quando la Roma si impose per 0-4 in trasferta, mentre gli ultimi due incroci ci hanno offerto un pareggio e la vittoria della Lazio nella partita d’andata del campionato Primavera 1 in corso. Era venerdì 22 dicembre scorso e i ragazzi biancocelesti si regalarono un bellissimo Natale grazie al gol decisivo segnato al 74’ minuto di gioco su calcio di rigore da Diego Gonzalez al Campo Mirko Fersini, casa della squadra giovanile laziale. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ROMA LAZIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Roma Lazio Primavera sarà trasmessa in chiaro da SportItalia, canale 60 del digitale terrestre, o sull’app di SportItalia. Sarà anche possibile seguire la diretta testuale con noi che aggiorneremo il risultato e racconteremo lo svolgimento della partita.

GIALLOROSSI FAVORITI?

Scende in campo la 32esima giornata del campionato Primavera 1 e lo fa con la diretta Roma Lazio per un derby che metterà di fronte due squadre di alta classifica. I padroni di casa sono al secondo posto a quota 60 punti a sole tre lunghezze dall’Inter prima e impegnata contro l’Hellas Verona. La squadra di Guidi arriva da una striscia vincente che continua dal 17 febbraio 2024 e vorranno ripetere le vittorie portate a casa nelle ultime due giornate contro Sassuolo e Sampdoria.

Classifica che ha poco da dire, invece, quella della Lazio di Sanderra che è in piena zona playoff a quota 54 punti ma ancora troppo lontana dalle prime due posizioni. L’ultima partita ha portato ad una brutta sconfitta in casa contro l’Atalanta nello scontro diretto e non vince da due partite.

ROMA LAZIO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per raccontare la diretta di Roma Lazio Primavera bisogna anche passare per le probabili formazioni di una partita pronta a disputarsi domenica 4 maggio 2024 con il fischio d’inizio alle 15.00. Federico Guidi dovrebbe confermare in blocca la formazione scesa in campo contro la Sampdoria nella vittoria dell’ultima partita. Pagano, Pisilli e Costa sono i tre punti fermi che costruiranno una squadra solida e letale in fase offensiva. Keramitis e Chesti andranno a formare la coppia di centrali di difesa con il greco in gol nelle ultime tre partite.

Scelte definite anche in casa Lazio con Sanderra che dovrebbe ritrovare Diego Gonzalez pronto a trascinare l’attacco dei biancocelesti insieme a Sanà Fernandes. A centrocampo cerca spazio Napolitano che potrebbe togliere il posto ad uno tra Sardo e Di Tommaso.

ROMA LAZIO, LE QUOTE

Cosa succederà nel derby della Capitale tra Roma e Lazio Primavera? Secondo i bookmakers, che ci danno inevitabilmente indicazioni sulla gara con le loro quote sui match, la vittoria della Roma Primavera è più probabile: Bwin la quota a 1.71. Il pareggio tra le due formazioni è dato a 3.60 mentre una vittoria della Lazio appare molto più improbabile: il 2 è infatti quotato a 3.90 euro.

