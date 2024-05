Diretta/ Monza Frosinone, risultato live, streaming, video e tv: sfida salvezza (4 maggio 2024, Primavera 1)

DIRETTA MONZA FROSINONE: BRIANZOLI FAVORITI!

Seguiamo insieme la diretta Monza Frosinone di Primavera 1 pronte a scendere in campo domenica 4 maggio 2024 con calcio d’inizio fissato alle ore 11.00. Le due squadre sono in grande difficoltà e si trovano in piena lotta per non retrocedere in Primavera 2. Il Monza arriva da un’importante vittoria in casa del Milan arrivata con un 1 a 2 in rimonta. La classifica recita un 15esimo posto a quota 30 punti che rende pericolosa la situazione dei brianzoli.

Diretta/ Frosinone Empoli Primavera (risultato finale 2-2): Varelli firma il pari! (28 aprile 2024)

Molto più difficile il discorso per il Frosinone che occupa la 18esima e ultima posizione in classifica a quota 25 punti e con due partite consecutive senza vittoria che li ha mandati dietro a tutti. Il 2 a 2 in casa contro l’Empoli nell’ultima giornata ha lasciato l’amaro in bocca ai ciociari che cercano punti per salvarsi.

Diretta/ Lecce Monza (risultato finale 1-1): recupero incredibile! (Serie A, 27 aprile 2024)

DIRETTA MONZA FROSINONE STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Grazie a Sportitalia se vi trovare in casa questo sabato mattina potrete seguire la diretta Monza Frosinone Primavera dal vostro salotto, in televisione, canale 60 del digitale terrestre, oppure se siete a fare la spesa potete vedere la partita in diretta streaming video sull’app di sul SportItalia. Seguiremo anche la diretta testuale con noi che aggiorneremo il risultato e racconteremo le azioni principali della partita.

MONZA FROSINONE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Analizziamo le probabili formazioni della diretta Monza Frosinone Primavera con i due allenatori chiamati a scelte molto difficili che potrebbe cambiare la stagione delle rispettive squadre. Brevi è pronto a conferma la formazione che ha rimontato e vinto in casa del Milan grazie ai gol delle due punte Tommaso Marras e Mate Antunovic pronti a riprendersi il posto anche contro il Frosinone. Martins cerca spazio a centrocampo ed è in lotta con Colombo per una maglia da titolare.

DIRETTA/ Milan Monza Primavera (risultato finale 1-2): super ribaltone brianzolo! (27 aprile 2024)

Difficile la situazione per Gregucci che non ha molta scelta e confermerà una buona parte della formazione scesa in campo contro l’Empoli. Selvini ha una maglia da titolare di fianco a Luna e a centrocampo Milazzo cerca spazio in ballottaggio con Boccia.

MONZA FROSINONE, LE QUOTE

Come finirà la diretta Monza Frosinone Primavera? In attesa di scoprire le formazioni ufficiali e ovviamente il risultato del match di Primavera 1, andiamo a vedere le quote che possono darci qualche indicazione in più sull’andamento della gara. I bookmakers danno per favorita la formazione di casa: Bwin quota la vittoria del Monza a 1.62. Il pareggio è quotato 3.70 mentre il 2, ovvero la vittoria del Frosinone, è data a 4.33.

© RIPRODUZIONE RISERVATA