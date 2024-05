DIRETTA/ Inter Verona Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (4 maggio 2024)

DIRETTA INTER VERONA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Mancano ormai pochi minuti alla diretta di Inter Verona Primavera. Quattro vittorie consecutive per i nerazzurri, che si sono pienamente rilanciati: va sempre ricordato che in precedenza l’Inter aveva avuto un periodo di quattro pareggi in serie e poi la sconfitta interna contro il Lecce, quattro vittorie di seguito non erano mai arrivate in tutto il campionato e adesso certificano un passo straordinario, perché l’Inter ha perso appena due partite in tutta la stagione e in casa ha realizzato 36 punti in 15 giornate, segnando 39 gol a fronte di 9 subiti con numeri che sono decisamente migliori rispetto alle gare esterne.

Il Verona invece non ha vinto nelle ultime due giornate e lo ha fatto solo una volta nelle ultime cinque, però estendendo il quadro possiamo notare quattro affermazioni nel girone di ritorno con anche cinque pareggi, abbastanza contenuto il numero delle sconfitte e ora si va a caccia di una vittoria esterna che non è arrivata negli ultimi due turni, per il doppio 2-2 contro Torino ed Empoli. Sarà una partita scontata oppure gli scaligeri riusciranno a piazzare il colpo contro la capolista? Scopriamolo subito, è arrivato il momento di metterci comodi e lasciar parlare i protagonisti della diretta di Inter Verona, finalmente il match della 32^ giornata comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA INTER VERONA STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Se i tifosi nerazzurri vorranno vedere la diretta Inter Verona Primavera potranno seguirla senza bisogno di un abbonamento grazie a SportItalia, o se siete in giro potrete vederla in streaming video sull’app di SportItalia. Per chi volesse seguire la diretta testuale potrà farlo con noi che aggiorneremo il risultato e racconteremo lo svolgimento della partita.

LA PRESENTAZIONE

Viviamo la diretta Inter Verona di Primavera 1 che metterà di fronte due squadre in momenti opposti con i padroni di casa che partono con il favore del pronostico e con la voglia di vincere per fissare il primo posto. I nerazzurri stanno sentendo il fiato sul collo da parte della Roma che non perde da febbraio e sono riusciti a fare quattro vittorie di fila nelle ultime quattro partite giocate.

Situazione più complicata in casa Verona con Paolo Sammarco che non vince da due partite ed arriva dal pesante 1 a 3 casalingo contro il Genoa nell’ultima giornata. La classifica parla di un Hellas Verona a quota 42 punti e che occupa la nona posizione in classifica con qualche remota possibilità di rimontare per i playoff.

INTER VERONA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme le probabili formazioni della diretta Inter Verona Primavera pronta a disputarsi sabato 4 maggio 2024 con calcio d’inizio fissato alle 13.00. Chivu è pronto a confermare la formazione che ha battuto la Fiorentina nell’ultima partita con Akinsanmiro che potrebbe trovare un posto da titolare a centrocampo dopo il gol vittoria segnato.

Sammarco potrebbe trovarsi a dover cambiare qualcosa nella sua formazione per provare a ritornare alla vittoria. La coppa offensiva Cazzadori Ajayi si muove verso la conferma con Dentale pronto ad avere un minutaggio importante durante il corso della partita. In difesa è Popovic a cercare spazio con Calabrese che potrebbe perdere la maglia da titolare.

INTER VERONA, LE QUOTE

Ora che abbiamo visto le statistiche in merito alla gara in diretta, con tutti i precedenti tra Inter Primavera ed Hellas Verona, andiamo ora a scoprire quali sono le quote del match. La vittoria della formazione nerazzurra è data a 1.40 quindi come molto più probabile rispetto a quella degli avversari. Il pareggio è quotato a 4.20 mentre la vittoria degli Scaligeri appare molto più difficile e meno probabile: Bwin la quota a 6.25 euro.

