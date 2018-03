Croazia, Bruno Boban muore in campo/ Ultime notizie, video: vittima di un collasso dopo una pallonata

Tragedia in Croazia: Bruno Boban, calciatore del Marsonia in terza divisione, è morto in seguito ad un collasso avvenuto sul terreno di gioco durante una partita del suo Marsonia

25 marzo 2018 Claudio Franceschini

Tragedia in Croazia, muore Bruno Boban (da Twitter)

Un’altra tragedia scuote il mondo del calcio: non ci siamo ancora ripresi dallo shock per la morte improvvisa di Davide Astori che, a meno di un mese, dalla Croazia arriva la notizia della morte di Bruno Boban. Il calciatore, 25 anni, ha subito un malore in campo: un collasso al quarto d’ora di gioco della partita tra il suo Marsonia e lo Slavonija Pozega, terza divisione nazionale che ufficialmente si chiama Tréca HNL. Boban è stato colpito da una pallonata al petto, ma molto leggera; l'arbitro ha fischiato un fallo e subito dopo il calciatore si è accasciato sul terreno di gioco. I media della Croazia riportano che abbia perso subito conoscenza e sia stato prontamente soccorso dai medici e dallo staff sanitario presente a bordo campo. Tuttavia, trasportato in ospedale, è deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo che sono andati avanti per 40 minuti. La tragedia richiama alla memoria, purtroppo, altre morti occorse in campo: l’ungherese Miklos Feher - nel 2004 - durante una partita tra il Benfica e il Vitoria Guimaraes e, rimanendo in casa nostra, Piermario Morosini che giocava nel Livorno e stava disputando una partita di Serie B a Pescara. All’epoca, ricorderete, c’erano anche state polemiche circa la prontezza dei mezzi di soccorso e soprattutto per la mancanza di un defibrillatore a bordo campo, che avrebbe potuto salvare la vita al calciatore.

LA CARRIERA DI BOBAN

Curiosamente, Boban si era appena trasferito al Marsonia proprio dallo Slavonjia: nella città di Pozega, in Slavonia - nel centro della Croazia - il calciatore era cresciuto facendo anche l ‘esordio in prima squadra. Ad agosto era stato ceduto al NK Zagabria; non giocava tantissimo, ma aveva iniziato a farlo con più continuità con la sua nuova squadra, appunto il Marsonia. Nella sua carriera ci sono 18 partite anche nella prima divisione croata, con la maglia dello Slavonjia; nessun gol per lui, e appena un assist che risale al novembre 2014 in un 2-2 contro l’RNK Spalato. Ha un fratello, Gabrijel Boban, che ha tre anni più di lui e attualmente gioca nell’Osiejk, nel massimo campionato croato (quarta in classifica): maglia numero 7, è titolare della formazione e ha segnato 3 gol con 7 assist nel torneo, mettendo anche a segno una rete nei turni preliminari di Europa League dove la sua squadra è arrivata fino al playoff per entrare nella fase a gironi, venendo eliminata dall’Austria Vienna. E’ un esterno destro offensivo: lo stesso ruolo che ricopriva il povero Bruno. Qui sotto il video a corredo delle informazioni e inserito qui solo per questo contesto; resta chiaramente la tragedia di quanto accaduto.

