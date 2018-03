Parma Foggia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Parma Foggia info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del lunch match di Serie B al Tardini (oggi 25 marzo)

25 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Parma Foggia - LaPresse

Parma Foggia sarà diretta dall’arbitro Baroni; la partita, valida per la trentaduesima giornata di Serie B 2017-2018, si gioca alle ore 12.30 di oggi, domenica 25 marzo, allo stadio Ennio Tardini, dove i padroni di casa del Parma allenato da Roberto D’Aversa ospiteranno il Foggia di Giovanni Stroppa. La classifica ci dice che il Parma ha 44 punti: siamo proprio ai limiti della zona playoff, il che sarebbe comunque un ottimo risultato per una neopromossa “normale”. Il Parma però è certamente più ambizioso e di conseguenza per gli emiliani raggiungere i playoff è un obiettivo fondamentale: non sono dunque concessi altri passi falsi, perché sono tante le rivali che sarebbero pronte ad approfittarne.

Fra queste c’è anche il Foggia: per i pugliesi 40 punti in classifica, grazie soprattutto a un ottimo rendimento nel girone di ritorno. Infatti gli uomini di Stroppa hanno decisamente cambiato passo dopo la sosta invernale: 22 punti in tutto il girone d’andata, 18 già raccolti finora nel ritorno, un ritmo che se conservato fino al termine della stagione regolare potrebbe davvero portare i pugliesi ai playoff, impresa eccezionale se si pensa che al termine dell’andata il Foggia era quartultimo. La partita in casa del Parma può essere un test davvero significativo: se arrivasse il colpaccio, i rossoneri potrebbero pensare in grande.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Parma Foggia sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky. La copertura sarà però ottima per il lunch match che sfrutta l’assenza della Serie A in questo weekend: l’appuntamento è dunque su Sky Supercalcio e su Sky Calcio 1, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Tardini anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA FOGGIA

Osservando adesso le probabili formazioni di Parma Foggia, per gli emiliani possiamo ipotizzare un modulo 4-3-3 con Frattali in porta. Davanti a lui la retroguardia a quattro vedrebbe Iacoponi e Lucarelli centrali, Gazzola terzino destro e Gagliolo a sinistra; a centrocampo il perno sarà Munari, affiancato dalle due mezzali Scavone e Dezi. Infine il tridente d’attacco, che potrebbe vedere Da Cruz a destra e Baraye a sinistra come esterni ai fianchi della punta centrale Calaiò. Per il Foggia invece si può immaginare un 3-5-2 con Guarna in porta, davanti al quale Tonucci, Camporese e Loiacono dovrebbero formare la retroguardia a tre. Nel folto centrocampo a cinque ecco invece Fedato a destra, Kragl a sinistra, Degli in posizione centrale con le mezzali Agnelli e Greco. Infine il tandem d’attacco, che dovrebbe essere formato da Duhamel e Mazzeo.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Parma e Foggia, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Parma pagherebbe 2,05 volte la posta in palio, mentre la quota si alza per il pareggio e per la vittoria esterna del Foggia, considerata l’opzione meno probabile allo stadio Tardini. Per il segno X infatti si potrebbe vincere 3,20 volte la posta in palio, con il segno 2 invece si raggiunge la quota di 3,65.

