Inter Verona/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Inter Verona, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. I nerazzurri vogliono proseguire la striscia positiva per il quarto posto

31 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Inter Verona, Serie A 30^ giornata (Foto LaPresse)

Inter Verona, partita che sarà diretta dall’arbitro Gianluca Rocchi, si gioca alle ore 15:00 di sabato 31 marzo; la Serie A 2017-2018 torna in campo come da tradizione alla vigilia di Pasqua, siamo arrivati alla 30^ giornata e di mezzo c’è stata la sosta per le nazionali, fatto che come sempre pone incertezza circa la condizione dei vari giocatori. Per l’Inter è un momento positivo: 7 punti nelle ultime tre partite e il roboante 5-0 di Marassi hanno riportato i nerazzurri al quarto posto e dunque in una posizione che qualificherebbe per la Champions League. Il Verona crede ancora nella salvezza: ha messo qualche punto importante in cascina ma soprattutto si è avvalso del passo rallentato di qualche avversaria diretta, cosa che ha permesso di ridurre il gap anche se la situazione rimane complicata. L’occasione odierna naturalmente è da sfruttare per gli uomini di Luciano Spalletti, il Verona proverà a fare il possibile sapendo che in ogni caso se la potrà giocare.

INTER VERONA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile seguire la diretta tv di Inter Verona sui canali del satellite e del digitale terrestre: nel primo caso appuntamento su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 (con codice d’acquisto 413281 per i non abbonati al pacchetto Calcio), nel secondo invece siamo su Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD. In assenza di un televisore è disponibile il servizio di diretta streaming video, attivando come sempre le applicazioni Sky Go e Premium Play su dispositivi mobili come PC, tablet e smarpthone; sui canali Sky Super Calcio e Premium Sport ci sono invece i programmi, rispettivamente, Diretta Gol Serie A e Diretta Premium che forniscono in tempo reale tutte le reti e le fasi salienti dai campi sui quali si gioca in contemporanea.

IL CONTESTO

La rescissione del contratto tra Walter Sabatini e Suning ha ovviamente tenuto banco negli ultimi giorni: l’Inter ha perso il suo uomo mercato, ma soprattutto l’addio dell’uomo forte della proprietà ha lasciato intendere - almeno questi sono i commenti della maggior parte dei tifosi - che il progetto sia ancora poco chiaro e che effettivamente Suning non abbia intenzione di investire ad ampio raggio sul rafforzamento della squadra. Il che getta un’ombra sul futuro prossimo, ma intanto l’Inter deve guardare al presente: dopo una serie negativa durata otto giornate i nerazzurri sono tornati a vincere ed è da qui che Spalletti vuole ripartire per centrare la qualificazione in Champions League, messa in dubbio non solo dal calo di dicembre e gennaio ma anche dal ritorno in grande stile del Milan, contro cui tra pochi giorni ci sarà un derby che potrebbe essere potenzialmente decisivo. Il Verona arriva dal pesantissimo 0-5 incassato al Bentegodi dall’Atalanta, ma in precedenza aveva vinto due partite consecutive in casa tra cui quella nel derby; non ha giocato a Benevento e lo farà tra quattro giorni, se dovesse battere il fanalino di coda del campionato la situazione sarebbe ancora migliore perchè, almeno virtualmente, potrebbe avvenire il sorpasso sul Crotone e l’aggancio alla Spal e allo stesso Chievo. Insomma: la situazione è sì difficile ma non ancora compromessa, ed è per questo che gli scaligeri arrivano a San Siro nella speranza di prendersi almeno un punto.

PROBABILI FORMAZIONI INTER VERONA

L’Inter è senza Ranocchia, ma è un problema marginale: Spalletti infatti dovrebbe confermare gli stessi undici che hanno dominato la Sampdoria prima della sosta. Dunque, Miranda e Skriniar a protezione di Handanovic con Joao Cancelo e D’Ambrosio sulle corsie laterali e altra panchina per Borja Valero, al quale viene preferito Rafinha nella posizione di trequartista insieme a Candreva e Perisic, che si muoveranno sugli esterni dando supporto a Icardi reduce dal poker di Marassi. La cerniera mediana sarà invece composta da Brozovic e Gagliardini: qualcosa potrebbe cambiare all’ultimo, ma la sensazione è che il tecnico abbia trovato la formula giusta e la voglia riproporre. Il Verona invece deve ancora fare a meno di Zaccagni e Kean, ma dovrebbe ritrovare Cerci: l’esterno si accomoderà comunque in panchina, nel reparto offensivo giocheranno Bruno Petkovic e Matos mentre sulle corsie del centrocampo schierato a quattro dovrebbero trovare posto Romulo e Verde (con Aarons in ballottaggio). In mezzo al campo Buchel sarà il playmaker di riferimento con Valoti favorito su Calvano per affiancarlo; non cambia la difesa nella quale Alex Ferrari e Fares saranno gli esterni (ma attenzione a Felicioli), Antonio Caracciolo e Vukovic saranno schierati davanti al portiere Nicolas.

QUOTE E PRONOSTICO

Chiaramente l’Inter è nettamente favorita per questa partita: lo dice anche l’agenzia di scommesse Snai, che ha fornito le quote e ha previsto un 1,15 - valore davvero basso - per il segno 1 che identifica la vittoria dei nerazzurri. Per l’affermazione esterna del Verona siamo già a 18,00 che è una quota che fa gola, pur se bisogna considerare che appunto il fatto che gli scaligeri possano strappare i tre punti a San Siro appare decisamente complicato; potrete giocare anche il pareggio, identificato dal segno X, sul quale la vostra vincita sarebbe di 8,00 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

