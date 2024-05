DIRETTA/ Vicenza Taranto video streaming tv: è 36 anni fa l’ultima al Menti (Serie C, 18 maggio 2024)

DIRETTA VICENZA TARANTO: I TESTA A TESTA

La storia che precede la diretta di Vicenza Taranto ci consente di fare un vero e proprio tuffo nel passato, dal momento che – prima del match d’andata di martedì – l’ultima sfida risaliva addirittura all’agosto 1988, nella allora fase a gironi di Coppa Italia, mentre l’ultima volta in cui le due squadre si sono incrociate in un campionato risale a poco tempo prima, cioè per la precisione al campionato di Serie B 1986-1987. Si arrivava da una vittoria a testa, sempre per 1-0 in casa, più il pareggio del Romeo Menti nella partita di Coppa Italia.

Adesso tuttavia la storia si è aggiornata con il colpaccio per 0-1 del Vicenza all’Erasmo Iacovone, dove il Taranto è stato piegato grazie al gol di Ferrari dopo soli undici minuti di gioco. Resta immutata una certezza: veneti e pugliesi o pareggiano per 0-0 oppure chi vince lo fa per 1-0, per cui nelle ultime undici partite ci sono stati solamente otto gol. Il Taranto resta in live vantaggio con cinque successi a tre, però adesso è il Vicenza ad avere un gol di vantaggio e pure il fattore campo in questo match di ritorno dei playoff di Serie C… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VICENZA TARANTO DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Vicenza Taranto sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky. Gli abbonati potranno seguire la sfida sul canale Sky Sport 253. Inoltre, il match sarà visibile anche su Rai Sport, disponibile in chiaro sul canale 58 del digitale terrestre.

VICENZA TARANTO: VENETI FAVORITI!

Diretta Vicenza Taranto, atto secondo. Il ritorno del primo turno nazionale dei play off di Serie C si giocherà, alle ore 21.00, allo stadio Menti. La partita ripartirà dal vantaggio del Vicenza, ottenuto grazie al gol di Franco Ferrari, che martedì ha firmato lo 0-1 allo Iacovone. Questo risultato permetterebbe al Lane di passare il turno anche con una sconfitta di un solo gol di scarto. Per il Taranto di Capuano, quindi, sarà necessaria un’impresa, considerato il peggior piazzamento in classifica.

La formazione ionica ha vissuto una stagione di grande orgoglio, piazzandosi in piena zona play off nonostante la penalizzazione che ha di fatto costretto di partire dal primo turno dei play off. Dopo due pareggi, la corsa rischia di fermarsi col Vicenza che vuole far valere una qualità che non sempre i berici sono riusciti a far valere nel girone di regular season, dominato dal Mantova.

VICENZA TARANTO LE PROBABILI FORMAZIONI

È il momento di passare in rassegna le possibili scelte dei due allenatori per la diretta Vicenza Taranto, valutando quelle che potranno essere le probabili formazioni che scenderanno in campo. Stefano Vecchi dovrebbe schierare il Vicenza con un 3-4-2-1, difesa a tre con Cuomo, Golemic e Laezza davanti all’estremo difensore Confente; linea a quattro di centrocampo schierata con De Col, Tronchin, Ronaldo e Costa, sul fronte offensivo Della Morte e Ferrari si muoveranno dietro il riferimento d’attacco, Greco. Per il Taranto di Eziolino Capuano modulo di partenza 3-4-3 con Vannucchi tra i pali e Luciani, Miceli ed Enrici nella difesa a tre. La linea di centrocampo sarà composta da Valietti, Zonta, Calvano e Ferrara, nel tridente offensivo spazio dal 1′ per Kanoutè, Fabbro e Bifulco.

VICENZA TARANTO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire, per chi volesse concedersi una puntatina sul match, le quote dell'agenzia Snai per la diretta Vicenza Taranto: la vittoria del Vicenza, con i berici considerati favoriti in maniera abbastanza netta, è quotata a 1.95, il pareggio a 2.95, mentre la vittoria in trasferta del Taranto è quotata a 4.00.











