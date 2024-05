DIRETTA CATANZARO BRESCIA/ Video streaming tv: precedenti stagionali, meglio le rondinelle (18 maggio 2024)

DIRETTA CATANZARO BRESCIA: I TESTA A TESTA

Quasi pronti alla diretta di Catanzaro Benevento, andiamo a parlare dei precedenti tra queste due squadre. Innanzitutto, i due stagionali: qui ha fatto meglio il Brescia, che due giorni prima di Natale ha sbancato il Nicola Ceravolo con un incredibile 3-2 in rimonta. Dopo 13 minuti il Catanzaro era sul 2-0 con i gol di Giuseppe Ambrosino e Jari Vandeputte; poi reti di Birkir Bjarnason e Dimitri Bisoli all’inizio del secondo tempo, e al 91’ colpo vincente di Flavio Bianchi. Al Rigamonti invece è finita 1-1; il dato incredibile ci dice invece che il Brescia non ha mai perso contro il Catanzaro nelle ultime dieci partite, e ne ha anche vinte cinque delle ultime otto.

L’ultima affermazione calabrese è esterna nel febbraio 1986, in Serie B, il successo casalingo addirittura risale al febbraio di dodici anni prima, sempre nel campionato cadetto, con un gol di Francesco Rizzo. Quella era stata una vittoria compresa in una striscia di quattro successi del Catanzaro; in generale però molto meglio il Brescia nei precedenti, dunque Vincenzo Vivarini avrà anche due risultati su tre a disposizione e gioca in casa, ma questo primo turno di playoff secondo la storia potrebbe andare in modo diverso e allora i giallorossi dovranno stare molto attenti… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CATANZARO BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La modalità per assistere alla diretta tv di Catanzaro Brescia sarà quella di avere un abbonamento alla televisione satellitare: la Serie B è tornata su Sky Sport e il canale di riferimento per questo primo turno di playoff sarà Sky Sport Calcio, al numero 202 del decoder e affiancato da Sky Sport 252. In alternativa, ma anche qui per i clienti, è disponibile il servizio di diretta streaming video di Catanzaro Brescia su DAZN, perché anche questa piattaforma ha acquisito i diritti per trasmettere le partite del campionato cadetto che dunque saranno fruibili su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

CATANZARO BRESCIA: TUTTO IN UNA NOTTE!

Finalmente è arrivato il momento di assistere alla diretta di Catanzaro Brescia: la partita si gioca alle ore 20:30 di sabato 18 maggio 2024, e rappresenta il primo turno dei playoff di Serie B 2023-2024. Sarà gara secca, ma con la possibilità di andare ai tempi supplementari: se anche dopo i trenta minuti di extra time la situazione dovesse essere di parità, a qualificarsi in semifinale (contro la Cremonese) sarebbe la squadra meglio piazzata in classifica. Ovvero il Catanzaro, che sempre per questo criterio gioca in casa: per i calabresi, neopromossi, stagione solidissima tanto che a lungo i giallorossi sono stati in corsa per la promozione diretta.

Il Brescia ha iniziato la sua stagione in ritardo per i dubbi sul suo effettivo ripescaggio, ma è stato abbastanza valido per tutto l’anno; ha dovuto penare ma alla fine ha conquistato un posto nei playoff, una bella inversione di tendenza visto che l’anno scorso, per l’appunto, era retrocesso sul campo. Sarà davvero molto interessante scoprire come andranno le cose nella diretta di Catanzaro Brescia, aspettando che la partita prenda il via possiamo fare qualche agile ragionamento sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO BRESCIA

Non ci sono squalificati la diretta Catanzaro Brescia: naturalmente non si fanno calcoli, Vincenzo Vivarini presenta la sua formazione migliore ma nel suo 4-4-2 ci sono ancora dei dubbi. Per esempio? Chi in mezzo tra Pontisso, Verna e Pompetti? Chi vincerà i ballottaggi Sounas-Situm (destra) e Vandeputte-Stoppa (sinistra) per le corsie laterali di centrocampo? Sarà Biasci l’ex Alfredo Donnarumma ad affiancare Iemmello? Sembra invece fissata la difesa, con Scognamillo e Brighenti a protezione di Andrea Sala e due terzini che saranno Oliveri e Krajnc.

Rolando Maran invece punta sul 4-3-1-2, verosimilmente: assente Borrelli ma torna Adorni e c’è ottimismo per Moncini, che potrebbe affiancare Flavio Bianchi in attacco con Galazzi alle spalle. A questo punto possibile panchina per Bjarnason, perché Dimitri Bisoli tornerebbe a giocare in mezzo al campo con Van de Looi e uno tra Bertagnoli e Besaggio; in difesa Cistana con Papetti ma Adorni è appunto pronto, poi Dickmann e Huard a presidiare le corsie laterali con Lezzerini tra i pali.

CATANZARO BRESCIA: QUOTE E PRONOSTICO

Chi è favorito nella diretta di Catanzaro Brescia? Secondo l’agenzia Snai, che ha emesso il pronostico sul primo turno dei playoff di Serie B, la squadra calabrese: il segno 1 per la vittoria del Catanzaro vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2,05 volte la somma che avrete pensato di mettere sul piatto, il segno 2 per il successo del Brescia ha invece un valore che corrisponde a 3,50 volte quanto investito. L’ipotesi del pareggio, per la quale puntare sul segno X, con questo bookmaker porterebbe in dote una vincita equivalente a 3,40 volte quella che sarà stata la vostra giocata.











