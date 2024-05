DIRETTA REGGIO EMILIA VENEZIA/ Video streaming tv: parola a coach Priftis (gara-4, oggi 18 maggio 2024)

DIRETTA REGGIO EMILIA VENEZIA: L’ANALISI DI PRIFTIS

In avvicinamento alla diretta di Reggio Emilia Venezia, può naturalmente essere interessante fare un passo indietro a due giorni fa, cioè al successo della Unahotels nella terza partita, che il coach della Reggiana Dimitris Priftis aveva commentato così in sala stampa: “Complimenti ai ragazzi, penso che ci siamo meritati la vittoria per aver giocato meglio di loro la maggior parte della partita. Quando si gioca con questa intensità e vai avanti di tanto presto, come successo anche a Venezia, dopo diventa difficile mantenere il vantaggio ed è questo il motivo per cui abbiamo subito la rimonta.

Diretta/ Reggio Emilia Venezia (risultato finale 78-66): 2-1 per i padroni di casa! (gara-3, 16 maggio 2024)

Penso però che siamo rimasti calmi e tranquilli, e adesso abbiamo una partita sabato per vedere cosa ne sarà della serie”. Coach Priftis però era davvero soddisfatto e nelle sue parole ciò era molto evidente: “Sono molto felice personalmente perché vedo che la squadra mostra carattere, competitività e miglioramenti. Voglio dire una cosa in più: sabato sera per Gara 4 il palazzetto deve essere pieno, non dev’esserci una sola sedia libera, perché i nostri tifosi sono la nostra forza, e la partita di questa sera l’ha mostrato ancora una volta”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Venezia Reggio Emilia (risultato finale 83-75): la Reyer regge! (gara-2, 13 maggio 2024)

COME VEDERE REGGIO EMILIA VENEZIA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Serate simili è sempre meglio viverle al palazzetto, ma per chi non potrà recarsi alPalaBigi occorre indicare che la diretta tv di Reggio Emilia Venezia sarà trasmessa in chiaro, essendo la partita del giorno visibile anche su DMAX, canale numero 52 del telecomando. L’alternativa è la diretta streaming video di Reggio Emilia Venezia, garantita dalla piattaforma DAZN che copre tutte le gare del campionato di basket Serie A, naturalmente compresi i playoff; infine possiamo indicare il sito www.legabasket.it per tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

Video/ Venezia Reggio Emilia (74-82) sintesi e highlights: Smith ne mette 25! (Lega A basket, 11 maggio 2024)

REGGIO EMILIA VENEZIA: LA UNAHOTELS PUÒ CHIUDERE

Grande occasione per i padroni di casa della Unahotels stasera, sabato 18 maggio 2024, perché alle ore 20.45 ci attenderà la diretta di Reggio Emilia Venezia, partita valida come gara-4 del quarto di finale dei playoff scudetto della Serie A di basket, serie che vede in vantaggio per 2-1 proprio la Reggiana, grazie al colpaccio al Taliercio in gara-1 e poi alla vittoria ottenuta anche 48 ore fa sfruttando invece il fattore campo che in questo momento è appunto favorevole alla Unahotels Reggio Emilia.

Naturalmente questo significa invece che la diretta di Reggio Emilia Venezia sarà l’ultima spiaggia per la Umana Reyer Venezia: nulla di clamoroso, da tradizione le serie fra la quarta e la quinta classificata sono le più combattute nei quarti di finale dei playoff, però adesso i lagunari non possono più sbagliare. O vincono e si conquistano gara-5, con la bella che sarebbe di nuovo a casa loro, oppure la stagione di Venezia sarà finita. Reggio Emilia invece ha un match-point davanti ai propri tifosi, un’occasione da non sprecare: cosa ci dirà la diretta di Reggio Emilia Venezia?

DIRETTA REGGIO EMILIA VENEZIA: COME SI ARRIVA A GARA-4?

Abbiamo naturalmente già accennato per sommi capi cosa ci attende nella diretta di Reggio Emilia Venezia in base a quanto successo nelle precedenti partite di questo quarto d finale, spicca naturalmente per la Unahotels il colpaccio messo a segno al Taliercio in gara-1, al termine di una partita che d’altronde Reggio Emilia ha comandato fin dal primo quarto. In gara-2 Venezia aveva risposto molto bene, dominando una partita in cui solo nel finale Reggio Emilia ha ridotto il passivo, ma la Reyer si era esposta ai rischi che la parità dopo due partite causa inevitabilmente.

Ecco allora che giovedì sera la terza partita, cioè la prima disputata al PalaBigi, ha visto la vittoria per 78-66 da parte dei padroni di casa, con andamento molto simile anche se naturalmente di segno opposto rispetto a gara-2. Reggio Emilia infatti ha allungato fin dalla prima parte dell’incontro, soprattutto grazie a un secondo quarto da 23-11 e quindi tutto di marca emiliana, poi Venezia ha limitato il passivo nel finale, ma era ormai troppo tardi. Oggi sarà l’atto conclusivo o servirà la bella? Parola al campo per la diretta di Reggio Emilia Venezia…











© RIPRODUZIONE RISERVATA