Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol live score girone A (35^ giornata)

Risultati Serie C: classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano pe la 35^ giornata. Pisa Livorno è l'attesissimo derby promozione, ma in testa c'è il Siena

14 aprile 2018 Claudio Franceschini

Risultati Serie C, 35^ giornata girone A (Foto LaPresse)

Si torna a giocare nel campionato di Serie C 2017-2018: la 35^ giornata prosegue sabato 14 aprile con le sfide che interessano il girone A, ma saranno soltanto sette sulle nove in programma visto che Viterbese e Alessandria, impegnate pochi giorni fa nella finale di andata della Coppa Italia, posticipano a domani. Andiamo dunque a vedere quali sono le partite che ci attendono: alle ore 14:30 si parte con Giana Erminio-Lucchese, Olbia-Prato e Pistoiese-Arzachena. Si prosegue alle ore 16:30 con Piacenza-Gavorrano, alle ore 17:00 avremo Livorno-Pisa mentre alle ore 18:30 ci sarà Arezzo-Siena. La chiusura è alle ore 20:30 con Pontedera-Carrarese.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C GIRONE A

LIVORNO, ORA O MAI PIU’

Il Livorno sa bene che se vuole mettere le mani sulla promozione diretta deve cambiare passo: girone di ritorno pessimo quello dei labronici, che però incredibilmente sono ancora agganciati alla possibilità di vincere il girone in virtù del sensibile calo di Siena e Pisa. Adesso però in testa c’è la Robur, a parità di partite; in più all’Arena Garibaldi arriva il Pisa, che vincendo avrebbe la possibilità di agganciare il Livorno al secondo posto e mettere così altra pressione alla squadra amaranto (che comunque rispetto ai nerazzurri ha una partita in meno). Forse se la Viterbese non fosse crollata, adesso staremmo parlando di una lotta a quattro per la promozione diretta e bisogna considerare anche il fatto che l’Alessandria è partita malissimo, perché se avesse avuto il passo di questi giorni anche all’andata la lotta coinvolgerebbe cinque squadre. Un girone A strepitoso da questo punto di vista, ma è il Livorno che da sempre è stato considerato favorito per salire subito in Serie B e il vantaggio in doppia cifra maturato a dicembre lo confermava; per questo i labronici devono cambiare passo e devono farlo adesso.

CHI RISCHIA

Se invece guardiamo il fondo della classifica, scopriamo che la squadra più pericolante è al momento la Pro Piacenza: la squadra di Fulvio Pea è virtualmente salva, ma ha una partita in più dell’Arezzo che si è portato a -2. Gli amaranto sarebbero in zona playoff al netto della penalizzazione, invece lottano per salvarsi e, anzi, probabilmente riceveranno altre sanzioni in termini di punti e potrebbero chiudere definitivamente la corsa a evitare i playout. Consentendo magari al Gavorrano di uscirne, ma la neopromossa per quanto abbia centrato una grande rimonta rimane a -5 dalla Pro Piacenza; attenzione anche alla Lucchese, +5 sulla zona playout ma due partite in più rispetto allo stesso Arezzo, e dunque ancora in corsa tanto quanto l’Arzachena, che però ha giocato le stesse gare di Pro Piacenza, Gavorrano e Cuneo. L’unica spacciata per adesso è il Prato, che ha un ritardo di 11 lunghezze dalla salvezza; per il resto si preannunciano giornate entusiasmanti per chiudere la stagione regolare e capire quali saranno le squadre che dovranno giocare gli spareggi e rimanere in Serie C.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C GIRONE A





Ore 14:30 Giana Erminio-Lucchese

Ore 14:30 Olbia-Prato

Ore 14:30 Pistoiese-Arzachena

Ore 16:30 Pro Piacenza-Gavorrano

Ore 17:00 Livorno-Pisa

Ore 18:30 Arezzo-Siena

Ore 20:30 Pontedera-Carrarese

CLASSIFICA SERIE C GIRONE A

Siena 61

Livorno 60

Pisa 58

Carrarese, Viterbese 52

Alessandria 49

Monza 48

Piacenza 44

Olbia, Pontedera 42

Giana Erminio 41

Pistoiese 39

Arzachena, Lucchese 38

Pro Piacenza 35

Arezzo (-9) 33

Gavorrano 30

Cuneo 29

Prato 24

