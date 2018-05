Internazionali d'Italia 2018/ Roma, diretta Fognini Thiem streaming video e tv, orario delle partite (tennis)

Diretta Internazionali d'Italia 2018: streaming video e tv, esordio per Rafa Nadal al Foro Italico di Roma nel giorno in cui Fabio Fognini sfida Dominic Thiem al secondo turno del torneo

16 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Internazionali d'Italia 2018: esordio per Rafa Nadal (Foto LaPresse)

Il torneo degli Internazionali d’Italia 2018 prosegue con le partite di mercoledì 16 maggio: come sempre si parte alle ore 11:00 su tutti i campi eccetto il centrale, che svela i suoi match alle 12:00. Oggi è il giorno in cui Fabio Fognini, dominante nel primo turno, tenta l’impresa contro Dominic Thiem: la testa di serie numero 5 è reduce dalla finale persa a Madrid contro Alexander Zverev e potrebbe lasciare qualcosa in termini di brillantezza, perchè solo domenica sera era in campo alla Caja Magica e tre giorni dopo, con in mezzo un viaggio in aereo (per quanto breve) si ritrova in campo nel tentativo di fare risultato anche qui. Lo stesso Zverev affronta un nostro rappresentante, ovvero quel Matteo Berrettini che lunedì è stato fantastico nel battere in due set Frances Tiafoe, giocatore ancora in crescita ma che nel passato recente aveva fatto sudare un certo Roger Federer. Poi avremo l’esordio del numero 1 Rafa Nadal, al netto degli italiani il giocatore più atteso.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO DI ROMA

Gli Internazionali d’Italia 2018 è in diretta tv sui canali del satellite, almeno per quanto riguarda il torneo maschile: appuntamento su Sky Sport 1 e Sky Sport 2, con gli approfondimenti che arriveranno da studio e la possibilità di seguire le partite anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Per quanto riguarda il torneo femminile, il canale è SuperTennis, la web-tv federale che trovate al numero 64 del vostro telecomando; disponibile per tutti anche il servizio di diretta streaming video, sul sito www.supertennis.tv, avendo a disposizione PC, tablet o smartphone. Ricordiamo che il sito ufficiale del torneo è www.madrid-open.com; troverete informazioni utili anche sulle pagine correlate messe a disposizione sui social network, in particolare facebook.com/mutuamadridopen e, su Twitter, @MutuaMadridOpen.

GLI ITALIANI

Fabio Fognini ci crede: il sanremese è stato perfetto all’esordio di Roma, schiantando il pericolosissimo Gael Monfils al quale ha concesso appena quattro giochi. L’asticella ora si alza: Dominic Thiem è un giocatore che sulla terra rossa può arrivare a dominare, lo ha dimostrato centrando la finale di Roma con vittoria netta su Nadal (ai quarti), fatto fuori per la seconda volta in un anno dopo i quarti proprio al Foro Italico. Sicuramente il pronostico tende dalla parte dell’austriaco, ma la sensazione è che dipenda anche da Fabio: l’azzurro infatti ha la capacità di giocare un match che non dia respiro al suo avversario, dovrà trovare le giuste sensazioni fin dall’inizio e provare a rimanere attaccato nel punteggio. Si prospetta decisamente più ostico il compito per Matteo Berrettini: Alexander Zverev arriva dal terzo Master 1000 vinto, e difende il titolo ottenuto qui nel 2017. A 21 anni avere già tre trofei di questa categoria in bacheca è certamente un grande risultato, e in più Zverev può crescere ancora, migliorando in costanza; sicuramente il romano Berrettini sa di avere poco da perdere e proverà a dare tutto in campo, e poi staremo a vedere quello che succederà.

L’ESORDIO DI NADAL

Rafa Nadal fa il suo esordio in un torneo che ha vinto in sette occasioni, e che punta a rivincere dopo cinque anni: era il 2013 quando batteva Federer in finale, da allora ha perso l’ultimo atto nel 2014 (contro Novak Djokovic) e non è più tornato in finale a Roma. In questo Master 1000 l’attuale numero 1 (ma dal prossimo lunedì Federer lo scavalcherà nuovamente) è stato meno dominante rispetto ad altri tornei sulla terra rossa, ma è qui che si è rivelato al grande pubblico con la famosa finale del 2005 vinta contro Guillermo Coria; a proposito, con l’eliminazione ai quarti di Madrid lo spagnolo ha esaurito la striscia di 50 set vinti su questa superficie e non può più fare il pokerissimo di titoli sul rosso, come gli era accaduto proprio in quel 2005. Resta comunque l’obiettivo di tornare a vincere gli Internazionali d’Italia, staccando ancor più nell’albo d’oro Novak Djokovic (4 titoli).

