Icardi via dall'Inter, Wanda Nara, il diktat: "rinnovo e più soldi o ce ne andiamo". Ultimatum della moglie/agente del capitano nerazzurro in vista del mercato estivo

Finita la stagione è tempo di immergerci a capofitto nel calciomercato estivo, e uno dei nomi più chiacchierati dei prossimi mesi sarà con grande probabilità quello di Mauro Icardi. Il capitano dell’Inter viene dall’ennesima stagione ad alto livello, vincitore della classifica cannoniere insieme a Ciro Immobile, e reti che hanno permesso alla compagine meneghina di tornare ad accedere alla Champions League dopo anni di magra. Attenzione però, la permanenza dell’argentino alla Pinetina è tutt’altro che certa. Già nelle scorse settimane erano giunti diversi segnali che spingevano in tale direzione, a cominciare dal sospetto incontro con Raiola, passando per le ultime dichiarazioni dello stesso Mauro, per arrivare fino alle parole di ieri di Wanda Nara, compagna e agente del numero 9 nerazzurro. Parlando ai microfoni di Radio Metro nel corso del programma Perros de la Calle, la bionda showgirl argentina ha ammesso, senza troppi giri di parole: «La situazione di Icardi è di rinnovo o partenza. E ci sono grandi club che stanno facendo pressioni per averlo».

"CLUB PRONTI A PAGARE LA SUA CLAUSOLA"

La moglie di Icardi sottolinea la presenza di tre importanti offerte nei confronti del marito: «Ci sono alcuni grandi club che pagherebbero la sua clausola rescissoria, che è molto alta ma per un giocatore come Mauro, considerando i numeri che circolano nel mondo del calcio, la cifra non la considero neanche così pazza. La priorità resta l'Inter, ma molti club stanno facendo pressione». A breve ci sarà quindi un incontro con il direttore sportivo dell’Inter, visto che la priorità è quella di restare a Milano, ha aggiunto e ribadito Wanda, ma è chiaro che molto dipenderà dalla proposta economica che verrà fatta a Maurito, aggiungiamo noi. Il contratto attuale scadrà nel 2021, e indipendentemente dalla clausola o dalla Champions, se una squadra giungerà a Milano con un'offerta per un ingaggio da 10/12 milioni netti annui, difficilmente la società di corso Vittorio Emanuele potrà equipararla.

