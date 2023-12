Fabio Canino: “Wanda Nara? Ha vinto Ballando la più brava”/ “Mammucari? Ha distrutto la liturgia dello show”

Fabio Canino a La Volta Buona: “La vittoria di Wanda Nara a Ballando con le stelle? Ha vinto la più brava, diciamo la verità!”

Nel salotto de La Volta Buona, nella prima puntata che segue la finale di Ballando con le stelle e dunque la proclamazione del vincitore, si parla proprio di quanto accaduto con alcuni volti dello show. In studio c’è Fabio Canino, uno dei giurati di Ballando, che subito dice la sua sulla vittoria di Wanda Nara: “Ha vinto la più brava, diciamoci la verità!” Grandi complimenti anche per il suo insegnante Pasquale La Rocca, che ha vinto – tra edizione italiana ed estere – ben 5 edizioni del programma.

Si parla poi del percorso fatto da Teo Mammucari: “Ha fatto bene a prendere le distanze da quei 2-3 scivoloni fatti nel corso delle 10 puntate tornando quello che tutti conosciamo.” ha spiegato Canino, ricordando gli scontri avuti in trasmissione con Selvaggia Lucarelli.

“Teo Mammucari ha distrutto la liturgia di Ballando con le stelle”

Mammucari ha però fatto ancora di più secondo Fabio Canino, che porta infatti a galla un retroscena: “Lui ha distrutto la liturgia di Ballando, perché Milly Carlucci è una molto precisa con le luci, le entrate e lui entrava dove voleva.” Indisciplinato anche dietro le quinte, dunque, Mammucari, che si è poi classificato al terzo posto a Ballando con le stelle. Tornando invece a Wanda Nara, si conferma in studio che la sua era effettivamente la vittoria più pronosticata e, dunque, non particolarmente sorprendente. Intanto, subito dopo la fine della puntata, la vincitrice ha ammesso di volere un futuro televisivo in Italia, magari proprio in Rai dove “Mi sono trovata benissimo, mi hanno trattato davvero bene”, ha ammesso lei stessa.

