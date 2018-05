Giro d’Italia 2018/ Streaming video e diretta tv: percorso e orario (1^ tappa, Gerusalemme)

Diretta Giro d'Italia 2018: info streaming video, orario, percorso e vincitore della 1^ tappa. La Grande partenza è attesa a Gerusalemme: al via con una cronometro individuale.

04 maggio 2018 Michela Colombo

Diretta 1^ tappa Giro d'Italia 2018 (LaPresse)

Il Giro d’Italia 2018 ha finalmente inizio: la Grande partenza della corsa rosa è fissata per oggi venerdì 4 maggio 2018 nella cornice a dir poco eccezionale di Gerusalemme. Per la prima volta quindi il via del Giro, giunto alla sua 101^ edizione avviene fuori dai confini dell’Europa (13 le volte in cui ciò è avvenuto però sul continente): a dare il via tre settimane di intensa corsa una cronometro individuale tra le strade tortuose della cittadina, capitale delle principali tre religioni monoteiste al mondo e luogo dalla storia millenaria. In attesa quindi di poter ammirare sulle strade di Gerusalemme i principali protagonisti del ciclismo mondiale su strada, impegnati in questa 1^ tappa, diamo i primi riferimenti per tutti gli appassionati. Il via del primo corridore verrà dato alle ore 12.50 italiane (13.50 locali), mentre l’ultimo ciclista dovrebbe arrivare al traguardo finale verso le ore 16.00.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA 1^ TAPPA

Come al solito la tv di stato ha previsto un’amplissima copertura per il Giro d’Italia 2018, con una moltitudine di programmi di approfondimento e accompagnamento ad ogni tappa della corsa rosa. Per quanto riguarda la diretta tv della 1^ tappa ricordiamo che i canali di riferimento per la Rai saranno Raisport + e Rai due: si comincerà alle ore 11.30 al canale numero 57 del digitale terrestre per la cronaca della prima frazione gara, ma poi gli appassionati dovremmo migrare sulla secondo canale già alle ore 14.24. A seguire Giro all’Arrivo e il ben noto programma di approfondimento Processo alla Tappa: per le repliche serali e le altre rubriche si dovrà tornare al canale Raisport +. Il Giro d’Italia sarà però visibile anche su Eurosport, canale disponibile sia per gli abbonati Sky sia per quelli di Mediaset Premium: appuntamento oggi a partire dalle ore 13.15 con un ampio pre gara. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d'Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

IL PERCORSO DELLA 1^ TAPPA

Non sarà certo un primo approccio alla 101 edizione del Giro d’italia semplice questo: la cronometro individuale di Gerusalemme infatti potrebbe essere in grado di mettere in difficoltà molti, sia perchè la preparazione non è ancora al top, sia per le insidie del tracciato. Saranno 9.7 km di corsa frenetica tra le vie strette e tortuosa della Città Santa, con strade dall’ampiezza diversa, con un tracciato molto ondulato e con continui cambi di direzione e di pendenza. Si partirà dalla strada di Yitshak Karim, mentre il traguardo è stato posto a Sderot Yitshak Rabin e i corridosi passeranno vicino ad alcuni dei monumenti più noti al mondo. Da segnalare poi la presenza in un rilevamento cronometrico intermedio posto a Derech Ruppin, al 5.1 km del tracciato. Ovviamente la tappa di oggi è dedicata ai cronoman, a partire da Chris Froome e Tom Dumoulin: fare un pronostico però risulta azzardato visto che si tratta di appena la prima frazione di questo Giro d’Italia 2018: gli outsider oggi potrebbero avere campo libero.

