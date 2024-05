DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024, CLASSIFICA/ Video streaming Rai 2, precedenti velocissimi! (13^ tappa, 17 maggio)

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024, CLASSIFICA 13^ TAPPA: NEL CUORE DELLA PIANURA

Presentando la diretta Giro d’Italia 2024, abbiamo ricordato che l’odierna tredicesima tappa Riccione-Cento sarà una frazione interamente pianeggiante nel cuore della Pianura Padana vanta naturalmente molti precedenti, perché almeno una giornata di questo genere è inevitabile nella Corsa Rosa, in base alla geografia dell’Italia. Ad esempio, potremmo citare la Santarcangelo di Romagna-Reggio Emilia del 18 maggio 2022, tra l’altro pure in quel caso interamente in Emilia Romagna.

Possiamo considerarla un buon auspicio per l’Italia, dal momento che vinse il nostro Alberto Dainese davanti a Fernando Gaviria e Simone Consonni, che oggi è l’apripista di Jonathan Milan nel treno della Lidl-Trek. Nel 2021 ne citiamo un paio, sempre in questa regione (in tutto o in parte): la quinta tappa Modena-Cattolica si impose l’australiano Caleb Ewan davanti a Giacomo Nizzolo ed Elia Viviani, mentre la tredicesima fu la Ravenna-Verona e in quel caso fu proprio il nostro Giacomo Nizzolo ad imporsi, in quel caso davanti ad Edoardo Affini che aveva tentato uno scatto da finisseur e Peter Sagan, che chiuse in terza posizione. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIRO D’ITALIA 2024 IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE LA 13^ TAPPA

In un giorno completamente pianeggiante nel quale abbiamo anticipato l’analisi del percorso, presentando la diretta tv del Giro d’Italia 2024 per la tredicesima tappa Riccione-Cento citiamo per prima Eurosport, che naturalmente offre ai propri abbonati il racconto di Luca Gregorio e Riccardo Magrini, inoltre ricordiamo altimetrie, cronotabelle, notizie e informazioni utili sulla Corsa Rosa sul sito ufficiale www.giroditalia.it e i profili social.

Naturalmente però resta anche il racconto della Rai, prima sul canale tematico Rai Sport HD, il numero 58 del telecomando, con Andrea De Luca e Alessandro Petacchi fino alle ore 14.00, quando si passerà su Rai 2, con il racconto di Francesco Pancani, Davide Cassani e Fabio Genovesi. Infine, è sempre costante anche la doppia diretta streaming video del Giro d’Italia 2024 tramite sito o app di Rai Play oppure Discovery +, ma in quest’ultimo caso solo su abbonamento.

OGGI TUTTA PIANURA!

Dopo lo spettacolo di ieri sui Muri marchigiani e in vista di un weekend di lusso, tra cronometro e grandi montagne, oggi la diretta Giro d’Italia 2024 dovrebbe concedersi un venerdì 17 maggio più o meno di riposo con la sua tredicesima tappa Riccione-Cento di 179 km. Tradizionalmente c’è sempre almeno un giorno tutto in pianura per il Giro d’Italia, attraversando evidentemente la Pianura Padana arrivando da Sud per avvicinarsi alle Alpi. Ieri è stato a dir poco meraviglioso Julian Alaphilippe, che ci ha regalato una delle imprese più belle di una carriera leggendaria ed è arrivato da solo sul traguardo di Fano, oggi invece dovrebbe essere un giorno molto tranquillo, anche per i big della classifica generale del Giro d’Italia 2024 a cominciare dalla maglia rosa Tadej Pogacar.

Oggi ci permettiamo un racconto un po’ differente dal solito per presentare la diretta Giro d’Italia 2024, dal momento che non ci sarebbero molte parole da spendere per presentare il percorso della tredicesima tappa Riccione-Cento. Frazione interamente in Emilia Romagna tra le province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna, Bologna e Ferrara, la partenza sarà da Riccione alle ore 13.10 ma non ci sarà davvero nulla da segnalare in 179 km completamente pianeggianti. I due traguardi volanti saranno a Villanova al km 65,8 e Conselice al km 113,3, in mezzo avremo l’Intergiro a Lugo al km 95,1 in quello che sarà il lunghissimo avvicinamento verso una volata praticamente certa. Il ponte sul fiume Reno sarà l’unico dislivello nel finale, poi l’arrivo di Cento sarà al termine di un rettilineo di 450 metri, preceduto da alcune ampie curve.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024: FOCUS SU JONATHAN MILAN

A questo punto, per completare il nostro discorso sulla diretta Giro d’Italia 2024, dobbiamo naturalmente parlare dell’uomo in assoluto più atteso nella odierna tredicesima tappa Riccione-Cento, cioè naturalmente Jonathan Milan. Non sono anni facili per il nostro ciclismo, che però si gode la rinascita della pista con talenti che ottengono risultati eccellenti anche su strada: il primo è stato Elia Viviani, poi naturalmente Filippo Ganna e adesso ci godiamo la crescita impetuosa anche del friulano della Lidl-Trek, che possiamo senza dubbio considerare tra i velocisti più forti del mondo, dopo l’esplosione con una vittoria di tappa e maglia ciclamino l’anno scorso e le conferme di questa stagione.

Il 2024 aveva regalato a Jonathan Milan già due vittorie di grande valore in volata alla Tirreno-Adriatico, poi al Giro d’Italia sta sfiorando la perfezione: due vittorie ad Andora nella quarta tappa e poi l’altro ieri a Francavilla al Mare; due secondi posti a Fossano e Napoli; infine il quinto posto a Lucca, comunque frutto della vittoria della volata di gruppo alle spalle dei quattro fuggitivi. Il bis per la maglia ciclamino sembra dietro l’angolo, ma fra oggi a Cento e poi a Padova e Roma ci saranno ancora occasioni di successo, prima di sognare il bis olimpico con il quartetto. Jonathan Milan ci esalterà anche oggi nella diretta del Giro d’Italia 2024?

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2024

1. Tadej Pogacar (Slo) in 45h22’35”

2. Daniel Martinez (Col) a 2’40”

3. Geraint Thomas (Gbr) a 2’56”

4. Ben O’Connor (Aus) a 3’39”

5. Antonio Tiberi (Ita) a 4’27”

6. Romain Bardet (Fra) a 4’57”

7. Lorenzo Fortunato (Ita) a 5’19”

8. Filippo Zana (Ita) a 5’23”

9. Einer Rubio (Col) a 5’28”

10. Thymen Arensman (Ola) a 5’52”











