CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2018 / Maglia rosa e altre graduatorie: i numeri di Dumoulin (2^ tappa oggi 5 maggio)

Classifica Giro d’Italia 2018: la maglia rosa e le altre graduatorie. Tom Dumoulin primo leader, oggi sabato 5 maggio siamo ancora in Israele, da Haifa a Tel Aviv (2^ tappa)

05 maggio 2018 - agg. 05 maggio 2018, 12.29 Mauro Mantegazza

Classifica Giro d'Italia: Tom Dumoulin è di nuovo in maglia rosa (LaPresse)

Tom Dumoulin dunque indossa la maglia rosa essendo il primo leader della classifica generale del Giro d’Italia 2018. Non è certo una novità trovare l’olandese del Team Sunweb al comando della classifica del Giro d’Italia: era successo per la prima volta due anni fa, quando Dumoulin provò l’enorme soddisfazione di vincere in casa propria la cronometro inaugurale del Giro 2016 che era partito dall’Olanda e per la precisione da Apeldoorn: in quella edizione Dumoulin vestì la maglia rosa in tutto per sei giorni. L’anno scorso fu quello del trionfo finale e in totale furono dieci i giorni di Dumoulin al comando della classifica, nove consecutivi dalla cronometro di Montefalco fino al tappone dolomitico di Ortisei, poi a Piancavallo balzò al comando Nairo Quintana che fu però definitivamente sorpassato dall’olandese in occasione della cronometro conclusiva a Milano. Adesso ecco una nuova cronometro trionfale per Dumoulin a Gerusalemme e così i giorni di Tom Dumoulin in maglia rosa sono diventati in totale 17, tra i corridori in attività solo Vincenzo Nibali ha fatto meglio, avendo indossato il simbolo del primato per 21 giorni. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DUMOULIN PRIMA MAGLIA ROSA

La classifica del Giro d’Italia 2018 ha preso forma ieri e la prima maglia rosa è finita sulle spalle di Tom Dumoulin, che dunque riparte da dove aveva concluso l’anno scorso a Milano, cioè da leader del Giro d’Italia grazie a una cronometro. La prova contro il tempo di Gerusalemme ha quindi incoronato l’olandese del Team Sunweb, che d’altronde a cronometro è una garanzia: anche nel 2016 fu sua la prima maglia rosa del Giro grazie alla crono vinta ad Apeldoorn, nella sua Olanda; l’anno scorso vinse la Corsa Rosa - che era partita con una tappa in linea - grazie alle due eccellenti cronometro a Montefalco (vinta) e poi appunto a Milano, quest’anno scrive il proprio nome nella prima storica partenza di un grande Giro fuori dall’Europa. Alle sue spalle, staccati di appena 2”, troviamo l’australiano Rohan Dennis e il belga Victor Camapenaerts, sul podio di tappa ieri. Oggi ci attende invece la seconda tappa Haifa-Tel Aviv, che dovrebbe essere adatta ai velocisti: in teoria dunque non dovrebbero esserci grandi novità nella classifica generale, anche se gli abbuoni potrebbero naturalmente portare alcuni cambiamenti.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2018: IL FOCUS SUI PROTAGONISTI

Detto dei migliori nella cronometro di ieri, andiamo a vedere che cosa hanno fatto a Gerusalemme gli altri uomini più attesi in ottica classifica generale. Dumoulin a parte, tra i promossi ci sono certamente Simon Yates e ancora di più Domenico Pozzovivo. Il britannico della Mitchelton Scott ha accusato un ritardo di 20” dall’olandese, il lucano della Bahrain-Merida invece è giunto a 27” dal vincitore, ma considerate le sue caratteristiche da classico scalatore può certamente dirsi soddisfatto - per dare un’idea, ha ottenuto lo stesso identico tempo di un certo Tony Martin. Discreto anche Thibaut Pinot, che accusa 33” da Dumoulin, distacco in linea con le previsioni della vigilia. Bocciato invece Chris Froome, pur tenendo presente la caduta della mattina in ricognizione che di certo non ha agevolato il capitano del Team Sky: 37” di ritardo dalla maglia rosa, 10” dietro a Pozzovivo sono però senza ombra di dubbio una delusione per Froome. In proporzione ha certamente fatto meglio Davide Formolo, staccato di 40” dal vincitore e dunque appena 3” dietro il britannico. I distacchi più pesanti sono stati invece quelli riportati da tre scalatori puri, che come prevedibile hanno accusato ritardi già piuttosto significativi da Dumoulin: 46” per Esteban Chaves, 50” per Fabio Aru e 56” per Miguel Angel Lopez, per loro il Giro comincia già in salita.

LE ALTRE CLASSIFICHE

Come da tradizione, anche quest’anno al Giro d’Italia ci sono quattro classifiche principali e dunque altre tre maglie in palio oltre a quella rosa. Per quanto riguarda la classifica a punti, per il momento la graduatoria ricalca naturalmente la generale e di conseguenza il leader è Tom Dumoulin, vincitore della cronometro di ieri, il quale però giustamente indossa il simbolo del primato. Di conseguenza oggi la maglia ciclamino sarà sulle spalle di Rohan Dennis, ieri secondo al traguardo. Con una seconda tappa però riservata ai velocisti, è facilmente prevedibile che oggi questa particolare graduatoria possa già cambiare in modo significativo. In maglia bianca c’è invece naturalmente il migliore Under 25 (nati dal 1° gennaio 1993) nella cronometro di ieri, cioè il tedesco Maximilian Schachmann. Infine, oggi nessuno indosserà la maglia azzurra della classifica Gpm, perché ieri non c’è stato alcun Gran Premio della Montagna: sarà un altro dei motivi d’interesse della tappa di oggi, quando ci sarà un solo Gpm di quarta categoria ma tanto basterà per assegnare il simbolo del primato della classifica più ambita dagli scalatori.

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2018

1. Tom Dumoulin (Ola) 12’02”

2. Rohan Dennis (Aus) a 2”

3. Victor Camapenaerts (Bel) s.t.

4. José Goncalves (Por) a 12”

5. Alex Dowsett (Gbr) a 16”

6. Pello Bilbao (Spa) a 18”

7. Simon Yates (Gbr) a 20”

8. Maximilian Schachmann (Ger) a 21”

9. Tony Martin (Ger) a 27”

10. Domenico Pozzovivo (Ita) s.t.

© Riproduzione Riservata.