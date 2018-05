Giro d'Italia 2018/ Streaming video e diretta tv: percorso e orari (5^ tappa Agrigento Santa Ninfa)

Diretta Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 5^ tappa Agrigento-Santa Ninfa: percorso e orari, anche il secondo giorno in Sicilia sarà insidioso (oggi 9 maggio)

09 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Giro d'Italia 2018: il gruppo della Corsa Rosa (LaPresse)

Appuntamento oggi con la quinta tappa Agrigento-Santa Ninfa di 153 km: il Giro d’Italia 2018 è ancora in Sicilia e la frazione di oggi avrà diverse similitudini con quella di ieri, anche se il percorso sarà decisamente più breve. A parte questo, bisogna notare che per il secondo giorno consecutivo di pianura ce ne sarà poca, i saliscendi sono molto numerosi pur con Gpm non difficili e nel finale ci sarà di nuovo uno strappo che potrebbe accendere la fantasia di molti, alla ricerca della vittoria di tappa e anche di qualche secondo da guadagnare in classifica. Dunque anche questa tappa che toccherà le province di Agrigento e Trapani ci sarà spazio per le emozioni e sarà una giornata da vivere con grande attenzione anche da parte dei big. Il bello del Giro d’Italia però va oltre l’aspetto agonistico: oggi ad esempio sarà il giorno dell’omaggio della Corsa Rosa ai terremotati della Valle del Belice, dove sorge il comune di Santa Ninfa. La vita di questa zona fu sconvolta dal fortissimo sisma del gennaio 1968, dunque a 50 anni da quella tragedia il Giro arriva proprio qui per ricordare le vittime e per regalare un sorriso con le emozioni di una frazione che si annuncia decisamente intrigante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 5^ TAPPA

Per seguire il Giro d’Italia 2018 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai: i canali di riferimento sono come di consueto Rai Due e Rai Sport + HD. I collegamenti per la quinta tappa Agrigento-Santa Ninfa avranno inizio già alle ore 11.50 sul canale tematico, ma naturalmente sarà al pomeriggio il cuore della giornata, con la cronaca a partire dalle ore 14.30 su Rai Due, incentrata sulla telecronaca di Francesco Pancani e Silvio Martinello, ma non solo. In chiusura il Processo alla Tappa, mentre per le rubriche e la replica serale si tornerà su Rai Sport + HD. Il Giro d’Italia sarà però visibile anche su Eurosport, canale disponibile sia per gli abbonati Sky sia per quelli di Mediaset Premium: appuntamento oggi a partire dalle ore 13.00. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d'Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

GIRO D’ITALIA 2018: PERCORSO AGRIGENTO SANTA NINFA

Appuntamento con la partenza alle ore 13.20 da Agrigento, in considerazione del chilometraggio breve oggi si partirà abbastanza tardi. I primi 80 km saranno sostanzialmente pianeggianti, in gran parte lungo la costa meridionale della Sicilia, anche se a voler essere pignoli anche in questa prima parte non mancheranno dei piccoli saliscendi. Dopo Menfi le difficoltà si faranno più significative e infatti ci saranno da affrontare ben tre Gran Premi della Montagna, salite anche di discreta lunghezza anche se tutte piuttosto facili tanto che saranno considerate sempre Gpm di quarta categoria: la prima sarà l’ascesa verso Santa Margherita di Belice (km 90,7), subito dopo la quale ci sarà il traguardo volante in località Montevago (km 94,1), poi ecco la salita di Partanna il cui scollinamento avrà luogo al km 111,8 della corsa ed infine - subito dopo il secondo traguardo volante che sarà in località Poggioreale al km 128,4 - ecco la salita verso Poggioreale Vecchia, con Gpm collocato al km 132,3 dove il paese sorgeva prima del sisma, in seguito al quale fu deciso di ricostruire il centro abitato a qualche chilometro di distanza. Al Gpm mancheranno circa 20 km dall’arrivo, ma le difficoltà non saranno finite: ci saranno infatti ancora una salitella che culminerà a circa 10 km dal traguardo e soprattutto lo strappo collocato proprio a Santa Ninfa, 1200 metri di salita con pendenza media del 6,1% e punte fino al 12% di pendenza massima, che terminerà solamente in vista dell’ultimo chilometro. Anche oggi dunque niente da fare per i velocisti: altra tappa adatta a fughe da lontano, finisseur e magari anche a qualche movimento dei big nel finale, anche se domani incombe l’Etna.

