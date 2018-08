Udinese Benevento/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Udinese Benevento: info streaming video e tv della partita che per i campani è un "ritorno" alla Serie A. Questa sfida è valida per il terzo turni della Coppa italia 2019

11 agosto 2018 Fabio Belli

Diretta Udinese Benevento (LaPresse)

Udinese-Benevento, diretta dall'arbitro Giacomelli, sabato 11 agosto 2018 alle ore 20.00, sarà l'anticipo che di fatto aprirà ufficialmente il programma del terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Dopo la salvezza sofferta dello scorso anno, i friulani hanno ricominciato da zero affidando la panchina allo spagnolo Julio Velazquez, scelta coraggiosa ma indicativa per iniziare un nuovo progetto giovani. I sanniti, retrocessi dalla Serie A nella quale esordivano nella scorsa stagione, vorrebbero riproporsi ai vertici della cadetteria, ed hanno iniziato bene il loro cammino in Coppa Italia nel precedente turno, andando a vincere 3-1 contro l'Imolese tra le mura amiche dello stadio Vigorito.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento e neppure in diretta streaming video via internet. News e aggiornamenti sul match potranno essere reperiti sui siti ufficiali dei due club, udinese.it e beneventocalcio.club.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE BENEVENTO

Le probabili formazioni che si sfideranno presso la Dacia Arena di Udine. I padroni di casa bianconeri schiereranno il brasiliano Nicolas in porta, il danese Stryger-Larsen sull'out difensivo di destra e l'altro brasiliano Samir sull'out difensivo di sinistra, mentre il maliano Wague e Pezzella formeranno la coppia di difensori centrali. Il ceko Barak e Mandragora saranno i vertici arretrati di centrocampo, mentre gli argentini Pussetto e De Paul e il venezuelano Machis supporteranno sul fronte offensivo Kevin Lasagna, schierato come unica punta di ruolo. Risponderà il Benevento con Puggioni tra i pali, Maggio schierato in posizione di terzino destro e Di Chiara schierato in posizione di terzino sinistro, con Costa e Volta centrali di difesa. Il colombiano Tello sarà affiancato nel terzetto di centrocampo da Nocerino e Viola, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Improta, Coda e Roberto Insigne.

RISULTATI E CONTESTO

Quello dell'Udinese è stato un precampionato ricco di test, per una squadra che vuole voltare pagina e si è rinnovata con giudizio proprio per non ritrovarsi di nuovo invischiata nella lotta per non retrocedere, spiacevole consuetudine degli ultimi anni. Dopo la convincente vittoria nell'amichevole contro il Leicester del 28 luglio scorso, per l'Udinese si è palesata un po' di fatica sulle gambe dovuta alla difficile preparazione. Dopo i pareggi contro gli arabi dell'Al Wehda e dell'Al Hilal, è arrivata una doppia sconfitta nel test contro i tedeschi dell'Hannover, che hanno battuto prima 5-1 le riserve dei friulani, e poi 2-1 i titolari. Dall'altra parte, il tris all'Imolese per il Benevento ha fatto seguito a un pari per 1-1 in amichevole contro il Teramo che aveva mostrato i sanniti ancora un po' in ritardo di preparazione: contro gli emiliani la crescita atletica è stata quantomeno evidente, seppure il test non fosse tecnicamente proibitivo.

QUOTE E PRONOSTICO

Moduli a confronto: tatticamente Julio Velazquez partirà con il 4-2-3-1 per la sua nuova Udinese, mentre il Benevento di Cristian Bucchi sarà schierato con il 4-3-3. Per quanto riguarda le quote sulle scommesse sulla partita, friulani nettamente favoriti per la vittoria ed il passaggio del turno, con vittoria interna quotata 1.73 da Snai. Eurobet offre a 3.55 la quota relativa al pareggio (che porterebbe le due squadre a giocarsi la qualificazione ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore), mentre Bwin propone a 5.40 la quota per la vittoria esterna dei sanniti. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono Sisal Matchpoint proporre a 1.85 l'over 2.5 e Betclic offrire a 1.90 l'under 2.5.

