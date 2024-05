Diretta/ Torino Milan Primavera streaming video tv. Spareggio play off! (19 maggio 2024)

DIRETTA TORINO MILAN PRIMAVERA: GRANDE EQUILIBRIO!

La diretta Torino Milan Primavera sarà un vero e proprio spareggio per i play off: 50 punti per il Milan sesto in classifica e 48 per il Torino. Dunque i conti sono presto fatti, con una vittoria o un pareggio i rossoneri staccherebbero il biglietto per la post season, con la possibilità anche di superare il Sassuolo quinto in classifica, per non interrompere la loro stagione i granata non hanno invece che la vittoria come risultato possibile.

Per il Torino l’ultima sconfitta di Bologna è stata la terza consecutiva e questo ha complicato clamorosamente un approccio ai play off che sembrava ormai certo. Battendo il Frosinone in casa il Milan è riuscito così a piazzare il sorpasso al sesto posto ai danni dei granata, completando la loro rimonta e ora hanno due risultati su tre a disposizione in questo scontro diretto per raggiungere la post season.

TORINO MILAN PRIMAVERA DIRETTA STREAMING, COME VEDERE LA PARTITA

Potrai seguire la mattinata della Primavera 1 su Sportitalia, disponibile sul canale 60 del digitale terrestre. La diretta di Torino Milan Primavera sarà trasmessa anche sull’app di Sportitalia, offrendo agli utenti la possibilità di guardare la partita in diretta streaming video. Se preferisci una copertura testuale, potrai seguire con noi la diretta del match, con aggiornamenti continui sul punteggio e il resoconto delle azioni più significative della partita.

TORINO MILAN PRIMAVERA PROBABILI FORMAZIONI

Diamo un’occhiata alle probabili formazioni del big match del giorno in categoria, la diretta Torino Milan Primavera. Per il Torino Primavera, guidato da mister Giuseppe Scurto, si prevede l’impiego del modulo 4-3-2-1, con la seguente formazione iniziale: Abati in porta; Marchioro, Bonadiman, Mendes e Muntu in difesa; a centrocampo, Dalla Vecchia, Ruszel e Silva; mentre in attacco, sulla trequarti, troviamo Ciammaglichella e Perciun, a supporto del centravanti titolare Gabellini. Nel Milan, sotto la guida di Ignazio Abate, Camarda, Bartesaghi e Zeroli emergono come colonne portanti della squadra rossonera, chiamati a guidare il team verso la vittoria. Sulle fasce, Scotti e Bonomi sono favoriti per un posto da titolare, ma potrebbero ricevere buone opportunità anche Simmelhack e Parmiggiani.

TORINO MILAN PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote che si riferiscono alle scommesse sulla diretta Torino Milan Primavera considerano secondo l’agenzia Snai i rossoneri favoriti per il successo finale. Vittoria del Torino quotata 2.90, pareggio proposto a una quota di 3.50 ed eventuale successo del Milan quotato invece 2.05.











