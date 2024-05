Diretta/ Verona Cagliari Primavera streaming video tv: saluto al campionato (19 maggio 2024)

La diretta Verona Cagliari Primavera chiuderà, alle ore 11.00, l’esperienza di questo campionato per entrambe le formazioni. Agevole salvezza per il Verona che cercherà un’ultima vittoria dopo il successo ottenuto in casa dell’Atalanta: con un pizzico di coraggio in più forse gli scaligeri avrebbero potuto anche ambire alla qualificazione ai play off, considerando quanto le squadre nelle posizioni avanzate hanno frenato nelle ultime giornate.

Dall’altra parte c’è un Cagliari che può nutrire ancora più rammarico, i sardi con una vittoria potrebbero agganciare anche il Milan a quota 50 punti ma essendo in programma lo scontro diretto col Torino, finirebbero comunque dietro i granata. Nessuna velleità di play off dunque per i sardi che nell’ultima giornata hanno battuto il Genoa in casa, terza vittoria nelle ultime cinque partite disputate in campionato.

VERONA CAGLIARI PRIMAVERA DIRETTA STREAMING, COME VEDERE LA PARTITA

Si potrà seguire la diretta streaming video della partita via internet. La diretta di Verona Cagliari sarà trasmessa anche sull’app di Sportitalia sul canale Solocalcio, offrendo agli utenti la possibilità di guardare la partita in diretta streaming video.

VERONA CAGLIARI PRIMAVERA PROBABILI FORMAZIONI

Ecco quelle che potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta Verona Cagliari Primavera. Paolo Sammarco potrebbe optare per un Verona Primavera schierato secondo il modulo 3-5-2, con la seguente probabile formazione titolare: Popovic, Calabrese e Nwanege formano la difesa a tre, supportati dal portiere Toniolo; a centrocampo, una linea di cinque composta da Patanè, D’Agostino, Dalla Riva, Rihai e Agbonifo, dall’ala destra a quella sinistra; infine, il duo d’attacco dei giovani scaligeri potrebbe vedere Cissè e Ajayi tra i titolari. Per Fabio Pisacane, potrebbe essere una scelta tattica il modulo 4-3-1-2 per il suo Cagliari con questi potenziali undici iniziali: Auseklis tra i pali; in difesa, Arba, Pintus, Catena e Marini; a centrocampo, il terzetto formato da Balde, Conti e Marcolini; infine, in attacco, il trequartista Carboni potrebbe giocare dietro agli attaccanti Achour e Vinciguerra.

VERONA CAGLIARI PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote relative alle scommesse sulla diretta Verona Cagliari Primavera vedono l’agenzia Snai considerare gli scaligeri favoriti. Vittoria del Verona quotata 1.92, pareggio proposto a una quota di 3.80 ed eventuale successo del Cagliari quotato invece 2.95.











