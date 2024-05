Diretta/ Genoa Sassuolo Primavera streaming video tv: neroverdi per il quinto posto (19 maggio 2024)

La diretta Genoa Sassuolo Primavera farà calare il sipario sulla regular season delle due formazioni. Per il Genoa dopo tre vittorie consecutive l’ultima sconfitta di Cagliari ha fatto calare il sipario sulle ambizioni di play off, un peccato per i giovani Grifoni che sembravano in grado di portare a compimento uno strepitoso “comeback” verso il sesto posto in classifica.

Per il Sassuolo l’ultima vittoria contro la Fiorentina ha garantito la matematica partecipazione ai play off. Per i neroverdi questa partita servirà per blindare il raggiungimento del quinto posto, difendendolo da una eventuale vittoria del Torino o del Milan nello scontro diretto che assegnerà l’ultimo posto disponibile per la qualificazione ai play off nel campionato Primavera.

GENOA SASSUOLO PRIMAVERA DIRETTA STREAMING, COME VEDERE LA PARTITA

Si potrà seguire la diretta streaming video della partita via internet. La diretta di Genoa Sassuolo Primavera sarà trasmessa anche sull’app di Sportitalia sul canale Sportitala Live 24, offrendo agli utenti la possibilità di guardare la partita in diretta streaming video.

GENOA SASSUOLO PRIMAVERA PROBABILI FORMAZIONI

Ecco quelle che potrebbero essere le probabili formazioni della diretta Genoa Sassuolo Primavera. Alessandro Agostini ha pianificato di dispiegare il suo Genoa Primavera con un modulo 3-4-1-2, che prevede i seguenti undici titolari per il match iniziale: Calvani in porta; Alhanor, Abdellaoui e Pittino formano la retroguardia a tre; nel centrocampo, troviamo Sarpa, Arboscello, Parravicini e Meconi, disposti da destra a sinistra; mentre Romano agisce come trequartista, fungendo da collegamento con la coppia d’attacco composta da Bornosuzov ed Ekhator. Per il Sassuolo di Emiliano Bigica 4-3-1-2 con Theiner in porta e una difesa a quattro con Cinquegrano, Loeffen, Di Bitonto e Falasca; il terzetto titolare di centrocampo sarà quello composto da Knezovic, Kumi e Leone; Bruno agirà da trequartista con Minta e Russo tandem offensivo.

GENOA SASSUOLO PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

La diretta Genoa Sassuolo Primavera propone secondo il bookmaker Snai queste quote per chi vorrà concedersi una scommessa sul match. Vittoria del Genoa quotata 2.90, pareggio proposto a una quota di 3.50 ed eventuale successo del Sassuolo quotato invece 2.05.











