Venezia-Strasburgo/ Diretta streaming video raiplay.it, orario, risultato live (basket, Champions League)

Diretta Venezia-Strasburgo: streaming video raiplay.it, orario, risultato live. La partita della Basketball Champions League si gioca mercoledì 1 novembre 2017 alle ore 20:30

01 novembre 2017 Carlo Necchi

Diretta Venezia-Strasburgo: qui il croato Hrvoje Peric, 32 anni, ala della Reyer (LAPRESSE)

Venezia-Strasburgo è una delle partite in programma per la quarta giornata della Basketball Champions League 2017-2018: si gioca al Taliercio nella serata di mercoledì 1 novembre, palla a due alle ore 20:30. Di seguito la classifica del Gruppo C in cui sono incluse le due squadre: Bayreuth 6 punti poi Venezia, Strasburgo, Estudiantes Madrid e Banvit Bandirma appaiate a 5, AEK Atene a quota 4 e infine la coppia Union Olimpija-Rosa Radom con 3 lunghezze. Al termine di questa prima fase le migliori 4 di ciascun girone accederanno alle Last 32, mentre quinte e seste scivoleranno in FIBA Europe Cup; il regolamento della competizione assegna 2 punti per vittoria e 1 alla sconfitta. Un’occhiata al prossimo turno: Venezia sarà impegnata in trasferta contro l’Union Olimpija (martedì 7 novembre ore 20:00), Strasburgo invece riceverà l’AEK Atene (sempre martedì 7/11 ma dalle 20:30).

VENEZIA-STRASBURGO, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (CHAMPIONS LEAGUE)

La partita della Basketball Champions League tra Venezia e Strasburgo sarà trasmessa in diretta tv sul canale Rai Sport + HD, il numero 57 del digitale terrestre e 227 dello SkyBox: collegamento con il Taliercio dalle ore 20:25 e telecronaca dalle 20:30. Diretta in streaming video sul sito internet ufficiale www.raiplay.it e su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale www.championsleague.basketball, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

Venezia sta viaggiando a ritmo spedito sia in Lega A che in Champions League. Domenica è arrivata la quinta vittoria in altrettante gare di campionato ai danni della Virtus Bologna, che si presentava al Taliercio come una delle più immediate inseguitrici in barba allo status di neopromossa. La partita è stata molto faticosa per la Reyer che si è trovata ad inseguire quasi dal primo minuto, toccando anche il meno 17 nel corso del secondo quarto. Nella ripresa però le bocche da fuoco orogranata sono tornate a ruggire, in particolare Dominique Johnson e Gediminas Orelik: il primo si è scatenato nel terzo periodo infilando 13 dei suoi 19 punti, il lituano invece è stato decisivo nel finale segnando 6 punti molto pesanti per l’87-88 finale, cui per la verità ha contribuito anche lo 0/2 ai liberi di Alessandro Gentile ad un minuto dal termine. Nel tabellino conclusivo in evidenza anche l’apporto di Hrvoje Peric, al suo massimo in questo campionato quanto a punti segnati (18). Ora solo Brescia, rivelazione fino ad un certo punto, fa compagnia agli orogranata in vetta alla classifica; la prossima giornata vedrà Venezia ospitare un altro cliente ostico come Torino nella serata di domenica 5 novembre (dalle ore 19:00). La situazione in Lega A permette alla Reyer di affrontare con relativa tranquillità il Gruppo C della Champions League, cominciato peraltro con il piede giusto visti gli attuali 5 punti in classifica. Settimana scorsa i campioni d’Italia sono andati a vincere in Polonia contro il Rosa Radom, nonostante un primo quarto di siccità offensiva concluso addirittura sul 22-6. Già nel secondo parziale però Venezia ha reagito con un controbreak da 17 punti a 31 che l’ha riportata a galla; nel secondo tempo le stoccate decisive e un’opportuno giro di viti difensive per il 71-81 dell’ultima sirena. Questa sera Venezia affronta i francesi dello Strasburgo che sono appaiati in classifica: vincere potrebbe significare l’aggancio al primo posto in base anche al punteggio del Bayreuth, impegnato dalle ore 16:00 sul campo del Banvit Bandirma. Coach De Raffaele dovrebbe proporre un quintetto base con MarQuez Haynes, Dominique Johnson, Michael Bramos, Hrvoje Peric e Mitchell Watt.

