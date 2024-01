DIRETTA CHOLET SASSARI/ Video streaming tv: il percorso delle squadre in Champions League (17 gennaio 2024)

DIRETTA CHOLET SASSARI: IL PERCORSO

Mentre aspettiamo la diretta di Cholet Sassari possiamo tornare sul percorso che le due squadre hanno avuto in questa Champions League. Il Banco di Sardegna ha fatto il suo esordio nel gruppo D, che ha superato con il terzo posto ma con grande fatica: due vittorie e quattro sconfitte, ben due ko al PalaSerradimigni ma sono stati decisivi il blitz di Ludwigsburg e soprattutto il +16 interno contro Szczecin, che ha ribaltato la sconfitta di 8 punti subita in Polonia e ha così permesso alla squadra di Piero Bucchi di qualificarsi al playoff, come terza nel girone e grazie alla doppia sfida diretta contro il già citato Szczecin. Cholet invece ha iniziato dai turni preliminari.

Nel secondo gruppo di qualificazione ha eliminato Anversa e poi purtroppo le due italiane Varese e Brindisi (la Openjobmetis è poi ripartita dalla Europe Cup dove è ancora oggi impegnata), poi gruppo C chiuso al secondo posto alle spalle di Tenerife che le ha inflitto l’unica sconfitta a La Meilleraie, la piazza d’onore è arrivata grazie alle due vittorie contro il Darussafaka che si è dovuto accontentare del terzo posto e ha poi incrociato Ludwigsburg nel playoff. Dunque i francesi hanno tre partite in più sul groppone ma per il momento non si è vista la differenza, vedremo cosa succederà questa sera nella decisiva sfida del playoff di Champions League… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CHOLET SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cholet Sassari, come tutte le partite della Champions League di basket, non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; tuttavia c’è un modo per seguire il match perché la programmazione di questo torneo, almeno per quanto riguarda le squadre italiane (ormai solo la Dinamo), è stata affidata alla piattaforma DAZN. I suoi clienti dunque potranno avere accesso alle immagini in diretta streaming video; possiamo poi dire che su championsleague.basketball , il sito ufficiale della competizione, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

CHOLET SASSARI: SPAREGGIO PER I QUARTI!

Cholet Sassari, in diretta da La Meilleraie alle ore 20:00 di mercoledì 17 gennaio, è valida per gara-3 del playoff di basket Champions League 2023-2024. Purtroppo il Banco di Sardegna è costretto a giocare la partita decisiva per l’accesso alla Top 16 del torneo: diciamo purtroppo perché ricordiamo bene che all’andata Sassari aveva fatto il grande colpo vincendo addirittura di 21 punti su questo parquet, ma quella che sembrava una seria ipoteca sul passaggio del turno, per le proporzioni del blitz esterno, non è stata tale perché al PalaSerradimigni ha vinto Cholet, che dunque ha rimandato ogni discorso a questa gara-3.

È un peccato anche perché la Dinamo è in un buon momento, ma ha perso una partita che adesso la obbliga a scendere in campo una volta di più in una stagione già abbastanza lunga e complessa; la speranza a questo punto è che gli isolani possano centrare il passaggio del turno e proseguire la loro avventura in Champions League, questo ovviamente ce lo dirà il parquet de La Meilleraie tra poche ore e, aspettando che la diretta di Cholet Sassari prenda il via, noi possiamo fare qualche rapida incursione attraverso i temi principali di questa delicatissima partita.

DIRETTA CHOLET SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Cholet Sassari abbiamo detto che la Dinamo arriva da un buon momento: in effetti il +21 timbrato in gara-1 del playoff di Champions League è stato l’apripista per il riscatto in campionato, che è passato attraverso l’importante vittoria di Pesaro e poi, domenica scorsa, da una roboante affermazione contro Pistoia. Dopo un avvio di stagione complicato Sassari sembra quindi essersi rimessa in corsa, e ora in Serie A1 può agevolmente puntare a un posto nei playoff, mentre ha mancato la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia.

Per questo motivo quindi è davvero un peccato che il Banco di Sardegna non sia riuscito a chiudere i conti in casa in questo playoff di Champions League: avrebbe evitato di giocare un’ulteriore partita avendo così una settimana di riposo in vista della prossima partita di campionato, adesso invece rischia di dover ampliare il suo calendario perché la Top 16 inizia già la prossima settimana, saranno altre sei gare che condurranno ai quarti di finale e, insomma, Sassari avrebbe volentieri fatto a meno di giocare anche questa sera a La Meillerarie, ma questo deve fare e ora speriamo almeno che proceda in Champions League.











