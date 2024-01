DIRETTA SASSARI CHOLET/ Video streaming tv: la roboante vittoria dell’andata (10 gennaio 2024)

DIRETTA SASSARI CHOLET: L’ANDATA

Parlando della diretta di Sassari Cholet è inevitabile tornare a quanto accaduto una settimana fa, quando la Dinamo ha incredibilmente vinto 72-93 sul parquet dei francesi e ha invertito il fattore campo nel play in, potendosi giocare il match point per la Top 16 al PalaSerradimigni. È stata una grande prova per Sassari che, già avanti di 9 dopo il primo quarto, ha allungato sul +18 all’intervallo lungo e si è presentata addirittura con 26 punti di vantaggio al 30’ minuto; a quel punto ha anche mollato gli ormeggi e Cholet ha solo parzialmente ridotto il gap. La Dinamo ha avuto una serata da 14/25 dall’arco (56%) con Filip Kruslin, Breein Tyree, Brandon Jefferson e Vasilis Charalampopoulos che hanno combinato per 13/20.

DIRETTA/ Pesaro Sassari (risultato finale 69-79) video streaming tv: Tyree 26 punti (oggi 7 gennaio 2024)

L’altra tripla l’ha realizzata Alfonzo McKinnie, uno dei sei giocatori mandati in doppia cifra da Sassari con Charalampopoulos miglior realizzatore a quota 19, mentre Jefferson ha avuto una doppia doppia da 11 punti e 10 rimbalzi. Ha girato davvero tutto, anche la difesa: Cholet ha tirato con il 40,9% dal campo ed è stata dominata a rimbalzo (39-27), solo Craig Randall II (15) e Vojtech Hruban (14) sono andati in doppia cifra per punti segnati. Ora, la speranza è che il Banco di Sardegna possa ripetere questa bellissima prestazione volando alla Top 16 di Champions League… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Cholet Sassari (risultato finale 72-93): colpo esterno Dinamo! (Champions League, 3 gennaio 2024)

SASSARI CHOLET STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Cholet non sarà disponibile: ricordiamo infatti che la Champions League di basket non viene trasmessa sui canali del nostro Paese. Tuttavia, da qualche tempo i diritti per trasmettere le partite delle nostre squadre in questa competizione sono stati acquistati da DAZN: di conseguenza gli abbonati alla piattaforma potranno seguire le immagini del match in diretta streaming video. Inoltre va poi aggiunto che sul sito ufficiale www.championsleague.basketball potrete consultare liberamente il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale, oltre ad altre informazioni utili sulla partita.

Diretta/ Sassari Venezia (risultato finale 62-73): vittoria esterna! (basket A1, 30 dicembre 2023)

SASSARI CHOLET: UNA FORMALITÀ?

Sassari Cholet è in diretta dal PalaSerradimigni, alle ore 20:30 di mercoledì 10 gennaio: la partita si gioca per gara-2 del play in di basket Champions League 2023-2024. Ghiotta occasione per il Banco di Sardegna, che all’andata ha dominato: Sassari infatti è andata sul parquet dei francesi e ha vinto di 21 punti, un dato incredibile che però potrebbe anche valere ben poco in vista di stasera. Infatti non è prevista la differenza canestri: perdere di 1 o di 25 sarebbe indifferente e porterebbe comunque la Dinamo a giocare gara-3, che per di più sarebbe ovviamente in trasferta.

Tuttavia quanto visto una settimana fa ha dato una buona indicazione, e in più la squadra di Piero Bucchi è ripartita anche in campionato prendendosi il successo a Pesaro; anche per il successo di domenica c’è fiducia in vista della diretta di Sassari Cholet, e tra poche ore avremo anche il responso del campo a dirci se l’avventura in Champions League proseguirà. Nel frattempo facciamo qualche rapida incursione attraverso i temi principali che potrebbero essere toccati in questa importante serata del PalaSerradimigni.

DIRETTA SASSARI CHOLET: RISULTATI E CONTESTO

Con la diretta di Sassari Cholet scopriremo dunque se la Dinamo dovrà giocare anche gara-3 del play in o potrà procedere immediatamente verso la Top 16 di Champions League: naturalmente il fatto che abbia vinto di 21 all’andata, fuori casa, è importante perché ci ha detto di una squadra che in una serata importante ha saputo ritrovarsi e giocare una partita quasi perfetta, ma ci ha anche indicato come Cholet abbia sofferto l’energia di Sassari e potrebbe tornare a farlo questa sera, così che la serie sia chiusa senza dover passare dalla bella.

Tuttavia, nel basket le cose possono cambiare in poco tempo: certamente la squadra francese avrà studiato tutto quello che non ha funzionato una settimana fa e si presenterà pronta all’appuntamento, consapevole del fatto che, come abbiamo già detto prima, potrà anche prendersi una vittoria sul filo di lana e forzare il ritorno sul proprio parquet. Ad ogni modo, per contro, Sassari sente molto vicino l’obiettivo della Top 16 e con la vittoria della Vitrifrigo Arena ha acquisito ancor più fiducia; certamente il Banco di Sardegna parte favorito nella partita di Champions League, ma occhio a sottovalutare l’impegno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA