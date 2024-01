DIRETTA GALATASARAY TORTONA/ Video streaming tv: all’andata decise McCormack (9 gennaio 2024)

DIRETTA GALATASARAY TORTONA: L’ANDATA

La diretta di Galatasaray Tortona ci fa rivivere ovviamente quanto accaduto lo scorso mercoledì al PalaEnergica, perché da lì si riparte: una vittoria sul filo di lana da parte della squadra turca, che si è presa il vantaggio nella serie del play in di Champions League. La tripla di Tommaso Baldasso con 18 secondi da giocare aveva portato Tortona al sorpasso ai danni del Galatasaray; tuttavia, a 8 secondi dalla sirena David McCormack aveva effettuato il controsorpasso con tanto di fallo subito da Luca Severini. L’errore al libero aveva portato al rimbalzo di Arturs Strautins, ma un’altra tripla di Baldasso si era questa volta spenta sul ferro decretando la sconfitta della Bertram.

Baldasso aveva comunque chiuso una prova da 16 punti e 6/12 al tiro; in doppia cifra erano poi andati Kyle Weems e Leon Radosevic, straordinario invece il dato di Severini (11 punti e 5 rimbalzi, 4/8 dal campo) che in una partita persa di un punto aveva avuto +23 di plus/minus nei 23 minuti spesi sul parquet. Purtroppo quello che conta è che sia stato il Galatasaray a vincere gara-1 del play in, e che dunque questa sera Tortona ha le spalle al muro e deve necessariamente vincere a Istanbul per rimanere in corsa in Champions League regalandosi il ritorno a Casale Monferrato… (agg. di Claudio Franceschini)

GALATASARAY TORTONA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Galatasaray Tortona non sarà disponibile: ricordiamo infatti che la Champions League di basket non viene trasmessa sui canali del nostro Paese. Tuttavia, da qualche tempo i diritti per trasmettere le partite delle nostre squadre in questa competizione sono stati acquistati da DAZN: di conseguenza gli abbonati alla piattaforma potranno seguire le immagini del match in diretta streaming video. Inoltre va poi aggiunto che sul sito ufficiale www.championsleague.basketball potrete consultare liberamente il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale, oltre ad altre informazioni utili sulla partita.

GALATASARAY TORTONA: PER PRENDERSI GARA-3!

Galatasaray Tortona, che sarà in diretta dalla Sinan Erdem Arena di Istanbul, si gioca alle ore 18:00 (italiane) di martedì 9 gennaio: è il ritorno del play in di basket Champions League 2023-2024 e una partita da dentro o fuori per la Bertram, che all’andata ha perso in maniera beffarda a Casale Monferrato e ora non può che prendersi la vittoria esterna per restare in corsa. Ricordiamo che non è prevista la formula della differenza canestri: in caso di successo, Tortona guadagnerà la decisiva gara-3 da giocare ancora al PalaEnergica mentre in caso di sconfitta sarà eliminata.

Intanto però la squadra di Walter De Raffaele ha rialzato la testa: in campionato era reduce da una brutta serie negativa che l’aveva avvicinata sensibilmente alla zona retrocessione, ma domenica la Bertram si è improvvisamente ritrovata e ha schiantato Scafati in casa, vincendo addirittura di 37 punti. Una serata che era necessaria per Derthona Basket, che ora si tuffa con rinnovata fiducia nella diretta di Galatasaray Tortona; vedremo come andranno le cose, intanto possiamo tracciare altri temi principali che sono legati a questa partita di Champions League.

DIRETTA GALATASARAY TORTONA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Galatasaray Tortona sarà tosta: la squadra turca, come già detto, nella partita di andata ha espugnato il parquet del PalaEnergica vincendo di un punto, doccia gelata per il pubblico presente a Casale Monferrato che sperava di prendersi una vittoria che, nella peggiore delle ipotesi, avrebbe comunque garantito il terzo e decisivo episodio nella serie di play in. Invece adesso Tortona ha le spalle al muro: da una parte forse qualcuno direbbe che è meglio così perché ci si potrebbe concentrare sulla rincorsa in campionato, ma l’esperienza internazionale fa comunque crescere.

Di sicuro quest’anno Tortona non ha saputo ancora reggere i ritmi del doppio impegno, cui non era abituata; come risultato di questa ed altre difficoltà ha pagato per tutti coach Marco Ramondino, ma intanto la Bertram non si è qualificata per la Final Eight di Coppa Italia della quale aveva anche disputato la finale nel 2022. Insomma: un avvio di stagione non esaltante per la società piemontese, ma c’è ancora tutto il tempo per recuperare e prendersi gara-3 del play in di Champions League non è certamente impossibile.











