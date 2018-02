Fortitudo Bologna Imola/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket A2 oggi)

Diretta Fortitudo Bologna Imola info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A2, grande derby al PalaDozza (oggi 19 febbraio 2018)

19 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Fortitudo Bologna Imola - LaPresse

Fortitudo Bologna Imola, partita valida per la ventiduesima giornata del girone Ovest della Serie A2 2017-2018 di basket, è il posticipo che si gioca questa sera, lunedì 19 febbraio 2018 alle ore 20.30 al PalaDozza di Bologna dove i padroni di casa della Fortitudo ospitano i cugini dell’Andrea Costa Imola per un derby che si annuncia entusiasmante. La classifica dice però che la formazione di casa sarà chiaramente favorita: infatti la Fortitudo Bologna nelle ventuno giornate finora disputate ha raccolto 32 punti con sedici vittorie e cinque sconfitte e punterà naturalmente a un nuovo successo per rimanere ai vertici; Imola invece è una delle tante squadre in corsa per conquistare un posto ai playoff, obiettivo condiviso con moltissime avversarie. Finora per l’Andrea Costa ci sono state undici vittorie e dieci sconfitte, che hanno naturalmente portato 22 punti in classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Fortitudo Bologna-Imola; tuttavia, la diretta streaming video della partita - come di tutti i match del campionato di basket Serie A2 - sarà garantita su LNP TV Pass, il servizio a pagamento fruibile previa abbonamento (mensile oppure annuale) tramite il sito web ufficiale www.legapallacanestro.com, dove saranno anche disponibili aggiornamenti in tempo reale circa l’andamento della partita.

IL CONTESTO

Abbiamo detto della stagione finora vissuta da Fortitudo Bologna e Imola. Andiamo però adesso ad approfondire l’analisi dei momenti delle due squadre. Sicuramente la Fortitudo sta benissimo avendo ottenuto otto vittorie nelle ultime nove giornate, che hanno spazzato via quello che era stato un passaggio a vuoto fra i mesi di novembre e dicembre. In casa poi il cammino dei bolognesi finora ha rasentato la perfezione, con dieci vittorie in undici partite disputate davanti al pubblico amico: con queste premesse, appare evidente come la Fortitudo Bologna sia la grande favorita per il derby di questa sera. Imola proverà a ribaltare il pronostico, ma è chiaro che non sarà facile, anche perché in trasferta ha ottenuto appena due vittorie a fronte di otto sconfitte: vero che questa è la trasferta più breve, tuttavia andare ad espugnare il PalaDozza non sarà per niente facile. Il rendimento della squadra imolese è di straordinaria linearità: da dicembre in poi ha sempre vinto in casa e sempre perso fuori, la forma dunque è più che buona con cinque vittorie nelle ultime sette giornate, ma solo grazie a due doppi turni casalinghi che hanno ridotto al minimo le trasferte nelle ultime settimane.

