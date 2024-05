DIRETTA TRENTO MILANO/ Video streaming tv: Shabazz Napier protagonista? (gara-4 playoff, oggi 19 maggio 2024)

DIRETTA TRENTO MILANO: IL PROTAGONISTA

Avvicinandoci alla diretta di Trento Milano possiamo indicare il potenziale protagonista di questa gara-4, come spesso accade andiamo a prendere chi è stato il miglior giocatore nella partita precedente: si tratta di Shabazz Napier, determinante nel blitz dell’Olimpia alla Il T Quotidiano Arena. Partito in quintetto, con Stefano Tonut al suo fianco nel backcourt, Napier ha chiuso con 20 punti e 7 assist tirando un favoloso 5/7 dall’arco, con due palle perse e un recupero per 24 di valutazione. Va ricordato che il playmaker è arrivato a Milano a stagione in corso: nel 2022-2023 la sua addizione aveva permesso all’Olimpia di tornare a correre per i playoff di Eurolega.

Poi c’era stato l’addio: Napier era andato a giocare alla Stella Rossa non risparmiando qualche frecciata nei confronti della sua ex squadra, ma ancora una volta Milano ha scelto di riportarlo al Mediolanum Forum. Il cambio di passo però non c’è stato, se non relativamente: come sappiamo i meneghini hanno mancato anche il play in di Eurolega e, ancora senza trofei stagionali, stanno provando a prendersi il terzo scudetto consecutivo. Vedremo se Napier sarà in grado di replicare la prestazione di venerdì, trascinando l’Olimpia Milano alla semifinale playoff. (agg. di Claudio Franceschini)

TRENTO MILANO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Trento Milano avrete bisogno di un abbonamento alla televisione satellitare: infatti gara-4 del primo turno playoff sarà disponibile su Eurosport, il canale principale di questa emittente che trovate al numero 210 del vostro decoder. I clienti ovviamente potranno riferirsi anche alla diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi; inoltre la mobilità verrà garantita anche dalla piattaforma DAZN, per questa e tutte le altre partite della post season di basket Serie A1. Infine, possiamo suggerire la consultazione del sito ufficiale www.legabasket.it per avere a disposizione tutte le informazioni utili, per esempio il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

PRIMO MATCH POINT OLIMPIA!

Con gli arbitri Saverio Lanzarini, Tolga Sahin e Mark Bartoli, la diretta di Trento Milano si gioca alle ore 18:00 di domenica 19 maggio: è gara-4 del primo turno playoff di basket Serie A1 2023-2024, e il primo match point ce l’ha l’Olimpia che, grazie alla vittoria di due giorni fa, si è ripresa il fattore campo e comanda per 2-1, con l’occasione di chiudere il discorso questa sera e qualificarsi alla semifinale evitando così di tornare al Mediolanum Forum per una gara-5 che sarebbe comunque insidiosa, oltre a rappresentare una partita in più in una stagione già lunghissima.

Trento appare leggermente sulle gambe: lo straordinario blitz operato in gara-1 non è servito alla Dolomiti Energia per allungare nella serie, anzi Milano ha vinto le altre due partite in maniera abbastanza netta e ha dato la sensazione, che era forte alla vigilia, che l’Olimpia avesse molto in più rispetto alla sua avversaria, e che l’incidente di percorso del primo episodio possa rimanere tale. Siamo dunque vicini alla diretta di Trento Milano, vedremo se servirà anche una gara-5 o l’Olimpia si prenderà la semifinale proseguendo la sua corsa verso lo scudetto.

DIRETTA TRENTO MILANO: AQUILA STANCA E IN CALO

Ci siamo quasi, la diretta di Trento Milano sta per farci compagnia e sarà una gara-4 davvero molto intensa. L’Olimpia si è ripresa il fattore campo che aveva perso immediatamente: almeno in questo momento non sembra che la Dolomiti Energia sia in grado di far fuori questa corazzata come era accaduto in passato (nel 2017, in una semifinale rimasta storica per l’Aquila) e chiaramente adesso si può ben dire che la vittoria trentina al Forum, tiratissima e giunta all’ultimo tiro, sia stata un’eccezione all’interno di una serie in cui Milano ha dominato.

L’Olimpia non ha certamente risolto tutti i suoi problemi, anzi; tuttavia, almeno contro un’avversaria come Trento ha saputo far valere la sua superiorità di rotazioni e soluzioni nel roster. La semifinale contro Brescia potrebbe già raccontarci qualcosa di diverso, ma Ettore Messina non deve commettere l’errore di pensare già alla Germani: la serie di primo turno è ancora da chiudere e Milano vuole farlo stasera, una gara-5 sarebbe molto dispendiosa anche considerando che la Leonessa ha eliminato Pistoia in tre partite, dunque avrebbe ben più giorni di riposo (virtualmente) e per preparare il prossimo impegno.











