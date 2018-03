Olimpia Milano Real Madrid/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket Eurolega)

Diretta Olimpia Milano Real Madrid streaming video e tv, orario e risultato live. L’Armani Exchange in campo al Forum nella Eurolega di basket (oggi 13 marzo)

13 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Olimpia Milano Real Madrid, basket Eurolega (Foto LaPresse)

Olimpia Milano Real Madrid si gioca in anticipo questa sera, martedì 13 marzo 2018: palla a due in programma alle ore 20.45 presso il Mediolanum Forum di Assago, naturalmente sede delle partite casalinghe dell’Armani Exchange, come si chiama in Coppa l’Olimpia. Siamo giunti alla ventiseiesima giornata della stagione regolare della Eurolega di basket, che si avvicina sempre di più al momento dei verdetti decisivi, che a dire il vero per l’Olimpia Milano sono ormai da tempo acquisiti. Per la squadra di Simone Pianigiani sarà una partita di grande prestigio e l’occasione per confermare i progressi mostrati nelle ultime partite, ma l’obiettivo massimo è ottenere la migliore posizione finale in classifica fra le squadre ormai di fatto certe dell’eliminazione. Discorso diverso per il Real Madrid, quarto con un bilancio di 15-10: gli spagnoli sono molto vicini alla qualificazione che però non è ancora certa, vincere a Milano avrebbe per loro notevole importanza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (EUROLEGA)

La partita della Eurolega di basket tra Olimpia Milano e Real Madrid sarà visibile dalle ore 20.45 in diretta tv su Eurosport 2, canale visibile sia sulla piattaforma satellitare di Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium, inoltre come tutte le partite di Eurolega sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com che da quest’anno è la “casa” del basket italiano e internazionale. Essendo però un match trasmesso in tv, sarà disponibile per i rispettivi abbonati anche tramite Sky Go e Premium Play. Da segnalare gli aggiornamenti live che saranno disponibili per tutti sul sito ufficiale http://www.euroleague.net/, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

Nella stagione ancora una volta ricca di alti e bassi che ha finora vissuto Milano, questo è un periodo che possiamo considerare positivo per l’Olimpia, reduce da due vittorie consecutive in Eurolega fra cui quella di settimana scorsa in casa del Khimki, primo successo contro una delle prime otto classificate di questa Eurolega. Più in generale, nelle ultime otto partite europee sono arrivate cinque vittorie per gli uomini di Simone Pianigiani: certo, resta il dubbio sulla tenuta quando la posta in palio è davvero importante, come ha dimostrato la batosta contro Cantù nei quarti di finale di Coppa Italia, ma se non altro le ultime indicazioni sono confortanti, come dimostrato anche con le ultime due belle affermazioni in campionato contro Sassari e Virtus Bologna. Adesso arriva il Real Madrid, un test durissimo ma che ci potrà dire quanto siano concreti i miglioramenti dell’Armani Exchange.

