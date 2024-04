DIRETTA ANADOLU EFES VIRTUS BOLOGNA/ Video streaming tv: parla Luca Banchi (play in Eurolega, 16 aprile 2024)

DIRETTA ANADOLU EFES VIRTUS BOLOGNA: PARLA BANCHI

Cresce sempre più l’attesa per la diretta di Anadolu Efes Virtus Bologna, abbiamo già spiegato la situazione molto particolare in casa Virtus, per cui è stato delicato il bilancio di coach Luca Banchi dopo la sconfitta casalinga contro il Baskonia, che ha decretato il decimo posto: “È stata una partita in cui per 20 minuti abbiamo giocato con grande intensità e alto livello di concentrazione. Sapevamo che il Baskonia sarebbe arrivato nella sua forma migliore”. La conclusione della stagione regolare è quindi in tono decisamente dimesso.

Diretta/ Virtus Bologna Cremona (risultato finale 93-85): vittoria casalinga! (oggi 14 aprile 2024)

Naturalmente però Luca Banchi ha voluto sottolineare i meriti della sua Virtus Bologna per quanto fatto per gran parte del cammino europeo: “Siamo molto delusi, ma non dobbiamo spostare la nostra attenzione da quello che abbiamo fatto per un’intera stagione, 34 partite nella regular season che ci hanno dato la possibilità di avere un play-in. È ora di spostare la nostra attenzione sulla prossima partita e di essere al livello di una partita così importante”. Oggi infatti ci si gioca molto in soli 40 minuti e sarà importante non farsi condizionare dalla striscia di sconfitte… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Virtus Bologna Baskonia (risultato finale 91-95): Howard 34 punti (Eurolega, 12 aprile 2024)

ANADOLU EFES VIRTUS BOLOGNA, COME VEDERE IL PLAY-IN IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

La diretta tv di Anadolu Efes Virtus Bologna sarà visibile, come sempre in Eurolega, sui canali di Sky Sport per gli abbonati alla piattaforma satellitare. La diretta streaming video del decisivo play-in da Istanbul sarà offerta pure tramite la piattaforma Dazn ai propri abbonati, oltre che dai servizi legati a Sky. Infine, per chi non dovesse avere alcun abbonamento, il sito ufficiale www.euroleaguebasketball.net/euroleague fornirà le info utili sul match.

ANADOLU EFES VIRTUS BOLOGNA: LA SEGAFREDO SI GIOCA TUTTO!

Grande novità e appuntamento fondamentale stasera, martedì 16 aprile 2024, con la diretta di Anadolu Efes Virtus Bologna, partita la cui palla a due è fissata alle ore 20.00 italiane. Siamo al play-in di Eurolega ed essendo un turno introdotto solamente in questa stagione nella massima competizione europea di basket bisogna innanzitutto spiegare che cosa prevede il regolamento. Alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul si affrontano la nona e la decima in classifica della stagione regolare, che fino all’anno scorso sarebbero state eliminate, quindi si tratta di una bella occasione per giocarsi una chance in più in Eurolega.

DIRETTA/ Venezia Virtus Bologna (risultato finale 70-89): Shengelia 16 punti (basket A1, 7 aprile 2024)

Si gioca in gara secca in casa dell’Anadolu Efes Istanbul, che è arrivata nona e quindi gode del fattore campo nel match con la Virtus Segafredo Bologna, decima. Per chi perde tutto finirà oggi, mentre la vincente affronterà la perdente dell’altro play-in Maccabi Tel Aviv Baskonia (rispettivamente settima e ottava) per giocarsi l’ultimo posto ancora disponibile ai quarti di finale di Eurolega. Per la Virtus Bologna è una chance per onorare un cammino a lungo eccellente, però servirebbe tornare alla vittoria dopo una lunga crisi. Adesso o mai più, che cosa ci dirà la diretta di Anadolu Efes Virtus Bologna?

DIRETTA ANADOLU EFES VIRTUS BOLOGNA: COME ARRIVANO AL PLAY-IN DI EUROLEGA?

Volendo presentare la diretta di Anadolu Efes Virtus Bologna, possiamo osservare che per gli uomini di coach Luca Banchi ad inizio stagione entrare fra le prime dieci facendo meglio di Milano sarebbe stato considerato un bilancio certamente positivo per la stagione di Eurolega. A fine febbraio però le prospettive erano ben diverse e decisamente più ambiziose, grazie a un cammino che per cinque mesi è stato addirittura straordinario, macchiato però dalla chiusura con sette sconfitte consecutive, che hanno fatto scivolare la Virtus Bologna al decimo posto, “salvata” dall’eliminazione solamente dall’introduzione del play-in.

Adesso però si potrebbe ancora tornare a sognare, a patto di invertire il trend che è molto negativo, soprattutto considerando che la Virtus Bologna in stagione regolare ha vinto solamente cinque partite su diciassette in trasferta. Insomma, serve un’impresa, anche perché l’Anadolu Efes costruisce le proprie fortune davanti al pubblico amico, dove ha vinto ben tredici volte in stagione, inoltre i turchi hanno a lungo fatto male ma infine hanno raddrizzato la situazione con otto vittorie nelle ultime dieci partite. Fino a qualche settimana fa la Virtus sarebbe stata favorita, oggi la missione sembra quasi impossibile, ma la diretta di Anadolu Efes Virtus Bologna sarà una partita secca e allora chissà…











© RIPRODUZIONE RISERVATA