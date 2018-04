Virtus Bologna Varese/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket A1 27^ giornata)

Diretta Virtus Bologna Varese, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. Le due squadre vanno a caccia di un posto nei playoff, gli emiliani sono messi meglio

22 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Virtus Bologna Varese, basket Serie A1 27^ giornata (Foto LaPresse)

Virtus Bologna Varese si gioca al PalaDozza, per la quartultima giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018: squadre in campo alle ore 18:30 di domenica 22 aprile. C’è tanta storia sul parquet emiliano, perchè stiamo parlando di due società che hanno vinto scudetti e coppe in lungo e in largo; tuttavia nell’epoca recente hanno affrontato problemi e ridimensionamenti, entrambe sono anche passate attraverso retrocessioni e adesso eccole qui, a giocarsi due punti che significano aumentare la possibilità di qualificarsi ai playoff. In questo momento è migliore la situazione della Segafredo, sesta e con una vittoria in più e, almeno in termini generali, con un roster forse di maggiore talento; Varese però è una delle squadre più in forma del girone di ritorno e del momento, e ha saputo fare il salto di qualità proprio nel momento in cui rischiava tantissimo. Si prospetta dunque una sfida davvero interessante, e soprattutto incerta anche se Bologna resta favorita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Virtus Bologna Varese non è una delle partite che sono trasmesse in diretta tv per questo turno: dunque l’unico appuntamento per la sfida del PalaDozza è con il servizio Eurosport Player, la grande novità di questa stagione con la fornitura di tutte le partite del massimo campionato di basket e un excursus anche sulle principali coppe europee. Per accedere alle immagini in diretta streaming video dovrete pagare una quota per abbonarvi alla piattaforma, e ovviamente disporre di strumenti come PC, tablet e smartphone per assistere alla partita in assenza di un televisore. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete inoltre le informazioni utili su questa gara, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

IL CONTESTO

Mai scommettere contro Varese in questo momento: sarà valido anche per oggi? Nel girone di ritorno la Openjobmetis è caduta a Trento e Pistoia, ma ha vinto nove partite: ha centrato successi contro tutte le big che ha affrontato, è andata a vincere a Venezia, Cantù e Sassari, poi ha dimostrato anche di essere cresciuta sul piano della mentalità e della maturità perchè le ultime due vittorie, quelle ottenute contro Capo d’Orlando e Reggio Emilia, sono arrivate in volata e dovendo attraversare minuti nei quali l’attacco aveva perso fluidità e le avversarie erano rientrate. Il grosso rischio, che è concreto guardando la classifica e soprattutto le ultime sfide della regular season, è che la grande rincorsa non sia sufficiente per entrare nelle prime otto: purtroppo l’andata ha registrato una Varese ultima in classifica e questo non può che contare, perchè i ragazzi di Attilio Caja sono partiti da una situazione davvero critica e dovendo recuperare tanti punti.

Vincere al PalaDozza però avvicinerebbe senza ombra di dubbio il bersaglio grosso, che manca ormai da cinque anni: Bologna è avversaria tosta, che ha saputo far fronte alle difficoltà di inizio stagione e a un roster che si diceva piuttosto corto sprigionando tutto il talento dei suoi starting five, e riuscendo così a scalare la classifica prendendosi quello che al momento è un sesto posto. La vittoria di Torino arrivata in volata è stata fondamentale: la Segafredo aveva perso le due sfide precedenti e rischiava di perdere la presa sulla qualificazione alla post season, facendosi risucchiare nuovamente nel calderone delle squadre che hanno vinto 13 gare. Adesso invece c’è almeno un passo di vantaggio, che potrebbe essere ampliato se dovesse arrivare la vittoria contro Varese: vedremo dunque quale di queste realtà storiche, entrambe a caccia di punti pesanti, riuscirà a prendersi la vittoria ricordando che la Openjobmetis, nel caso, dovrebbe anche provare a girare la differenza canestri avendo perso l’andata in casa.

